Šimunić: Gvardiol je najbolji hrvatski branič u povijesti, svjetska klasa!

Riječi hvale za našeg nogometnog reprezentativca imala je i legenda Vatrenih, Josip Šimunić. Bivši stoper Hoffenheima, Dinama i berlinske Herthe, nahvalio je mladog Gvardiola i sigurno zna o čemu govori jer je bio vrhunski tehničar s loptom i nogometaš. Trenutno obnaša dužnost izbornika U-19 reprezentacije Hrvatske, svoja razmišljanja o mladom Jošku podijelio je i za Večernji list.

– Imao sam sreću i čast da sam vodio takvog sjajnog nogometaša. Joško je veliki radnik, taktički i tehnički fenomenalan, ima sjajne fizičke predispozicije, odlično čita igru i teško mu je pronaći manu – kazao nam je u razgovoru Josip Šimunić pa dodao:

– Ono što me kod njega najviše fascinira jest to da on iz dana u dan želi biti još bolji. Ide maksimalno u sve, pa makar i pogriješio, ali i na tome je spreman učiti. Znate koliko će njega uzdrmati i promijeniti sve ove pohvale koje sad čita? Nimalo! Njemu vam je najbitniji prvi sljedeći trening. I baš zbog toga me podsjeća na Luku Modrića. To je razlika između njih i drugih sportaša.

Kakav je kao osoba, sluša li?

– Odličan je, fin i pristojan i uvijek spreman poslušati savjeti. Već sam i ranije govorio da će biti svjetska klasa tako da me sve ovo što mu se sad događa nimalo ne začuđuje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 10.11.2021., Karlovac, stadion Branko Cavlovic Cavlek - Kvalifikacijska utakmica ua Euro U-19, Hrvatska - Gibraltar. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je uvijek imala odlične braniče, igrače koji su igrali u velikim klubovima. Može li Joško sve nadmašiti?

– Naravno da može. Daj Bože zdravlja i on će biti bolji od svih nas. Usudim se reći da je on po talentu najveći obrambeni igrač kojeg je Hrvatska ikad imala! Neka se nitko ne ljuti, ali po onome što znam o nogometu, Joško je sama krema. Boljega kod nas nisam vidio, barem otkako pratim nogomet. On je igrač za najveće svjetske klubove i uvjeren sam da će osvojiti puno trofeja u karijeri.

Može biti i veznjak

Što je, prema vašem mišljenju, bolje za njega, da ode već sad u jednog takvog velikana ili da još ostane u Leipzigu?

– U nogometu nema jamstva, ti nikad ne možeš znati što je za nekoga bolje i kako će se stvari odviti. Leipzig je isto veliki klub, ali on može u još bolje. Bayern, Barcelona, Manchester, Chelsea..., to su klubovi za njega. I, vjerujte mi, u nekom od tih velikana će igrati. Zapravo me čudi da već sad nije tamo jer, iako je jako mlad, on je kompletan igrač. Uz sve to, Joško ima takve sposobnosti da može igrati na više pozicija. Već je igrao i na lijevom braniču, ali ima takvu tehniku da lako može biti i veznjak – zaključio je Šimunić.

>> Trener Osijeka Nenad Bjelica najavio novu sezonu