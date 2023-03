Šimić je shvatio da ga Barišić samo želi iskoristiti kao manekena, a apsolutnu moć ostaviti sebi

Kao grom iz vedra neba jučer je odjeknula vijest da Dario Šimić ne ulazi u Upravu Dinama. Slavni vatreni i legendarni dinamovac osjetio je da Barišić pregovara s "figom u džepu" pa je povukao ručnu, jer ne želi biti samo Barišićev maneken promjena, već čovjek koji će imati stvarni utjecaj u Dinamu. A to, realno, može samo kao predsjednik Uprave. Barišić je Šimiću eventualno bio spreman ponuditi mjesto člana Uprave zaduženog za sportska pitanja, no koji je smisao takve funkcije s obzirom na to da Dinamo već ima sportskog direktora, odnosno ante Čačić objedinjuje funkciju trenera i sportskog direktora.

Dario Šimić shvatio je da ga, po uvjetima koje on nudi, Barišić samo želi iskoristiti kao manekena za demokratske promjene u klubu, ali da stvarno vođenje kluba želi ostaviti u svojim rukama, odnosno rukama njemu vjernih članova Izvršnog odbora, ali i sadašnje predsjednice Uprave Vlatke Peras.

Šimić, naravno, nije definitivno zalupio vrata ulasku u Dinamo, ali želi da taj ulazak bude pod jasno određenim uvjetima, odnosno potpuno transparentan s obje strane. A Barišić uporno odbija otkriti sve karte, iako si tako smanjuje šansu za pobjedom protiv Mamićeve struje.

- Nisu se stvorili uvjeti da uđem u Upravu. Procjenjujem da je najbolje da se Skupština u četvrtak održi, da se pokaže tko ima vlast, pa da onda eventualno ozbiljno pričamo. Meni je bitno da Dinamo funkcionira, ja se nisam gurao na ovu funkciju, želio sam dobro klubu. Ali neću dopustiti da me se koristi kao čašu vode, prelijeva iz jedne u drugu posudu – rekao nam je jučer Šimić, koji je, saznajemo, jako razočaran Barišićevim potezom.

A razočarani su i neki političari. Saznajemo da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ljutit zbog Barišićeva kalkuliranja, odnosno zbog toga što Barišić nije, barem zasad, dopustio Šimićev ulazak u klub.

Danas tijekom dana sastaje se Izvršni odbor Dinama, pa u teoriji još postoji mogućnost da se Barišić predomisli, te imenuju Šimića kao predsjednika Uprave. No, takvo nešto moglo bi se dogoditi samo uz pritisak politike, a taj jači pritisak zasad je izostao. No, politici je jasno da bez Šimića riskira Mamićevu pobjedu, koju i grad Zagreb, i Vlada RH, a i HNS sigurno žele spriječiti. Zato postoje govorkanja da bi se stvari oko Šimićeva ulaska u klub baš zbog toga mogle promijeniti. I to već danas na Izvršnom odboru.

