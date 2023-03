Ekskluzivno: Dario Šimić ne ulazi u Upravu Dinama!

Dario Šimić ne ulazi u Upravu Dinama! Iako su mnogi očekivali da će se to dogoditi i prije izborne skupštine koja počinje u četvrtak u 18 sati u Sheratonu, sada je posve jasno da Šimić, barem zasad, ne ulazi u Upravu Dinama. Aktualni predsjednik Dinama Mirko Barišić je, sada je to jasno, sve radio s figom u džepu, nije želio Šimića na čelu Uprave, te je odugovlačio s odlukom. A sada je to postalo jasno i Šimiću, pa nam je u telefonskom razgovoru rekao ovo:

- Nisu se stvorili uvjeti da ja uđem u Upravu. Procjenjujem da je najbolje da se Skupština u četvrtak održi, da se pokaže tko ima vlast, pa da onda eventualno ozbiljno pričamo. Meni je bitno da Dinamo funkcionira, ja se nisam gurao na ovu funkciju, želio sam dobro klubu. Ali neću dopustiti da me se koristi kao čašu vode, prelijeva iz jedne u drugu posudu – rekao nam je Šimić, dok mu se u glasu osjetilo razočaranje.

Postoji li šansa da u Upravu uđete nakon skupštine?

- Spreman sam ući poslije Skupštine, no vidjet ćemo kakvi su uvjeti, odnosno tko će pobijediti, te u kakvom pravcu klub želi ići. Meni je Dinamo na prvom mjestu, važno je da klub nađe najbolje rješenje, a predsjednik Barišić će na Skupštini morati reći koga on vidi na čelu kluba, koga u Izvršnom odboru. To je minimum, da obje strane za transparentnost skupštine, da obje strane kažu s kojim ljudima misle upravljati klubom.

Postoji li šansa da se Barišić tijekom srijede ipak predomisli, te da vas predloži i stavi u Upravu?

- Ja to ne znam, to morate pitati njega. Meni nikada nije bio uvjet da budem predsjednik Uprave, ja sam samo želio pomoći da Dinamo krene u pravom smjeru. Ali da uđem u Upravu, želim znati s kojim ću to ljudima raditi. A na to pitanje do ovih dana odgovor nisam dobio – rekao nam je Šimić, očito aludirajući na to da Barišić skriva koje će to ljude postaviti u Izvršni odbor.

Što se može dogoditi na Skupštini, što vi očekujete?

- Svašta je moguće, pa i to da Dinamu prijeti kriza bez presedana. Ali, nadam se da će se to ipak izbjeći. No, da se to izbjegne, Barišić i njegovi ljudi moraju jasnije komunicirati – poručio nam je Šimić.

Na kraju je želio još jednu stvar naglasiti:

- Počeli su neki ljudi puštati glasine da nisam pristao na financijske uvjete Dinama. Mogu vam reći samo da je to glupost, da do novca i uvjeta nismo ni došli u razgovorima. Ja sam čist, mene vodi samo ljubav prema Dinamo, ali neću se uvlačiti u neke igre. Mene zanima samo da je sve transparentno, i da takav bude i Dinamo.

I navijači su šokirani Barišićevom odlukom, te trenutačno ne znaju kome će dati svojih osam glasova na Skupštini. Kao što ne znaju ni što će biti s ljudima koje su predlagali za Izvršni, odnosno Nadzorni odbor. U Šimiću su navijači vidjeli svog predvodnika, u njemu su imali čovjeka bez mrlje u karijeri, poštenog i velikog dinamovca, a sada su, barem zasad, ostali bez njega. Odnosno, ostali su bez njega na čelu Uprave Dinama, gdje su ga jedino vidjeli.

Inače, navijači su očekivali da će se Izvršni odbor sastati još u ponedjeljak, te prije skupštine uvesti Šimića u Upravu, jer smatrali su da je to presudna stvar kako bi oni neodlučni skupštinari prešli s Mamićeve strane na Barišićevu (odnosno Šimićevu). Zašto je Barišić odbio Šimiću dati mjesto u Upravi? Zato što na toj poziciji želi sebi lojalne ljude, prije svega člana Izvršnog odbora Većeslava Bergmana.Uglavnom, Barišić je dva dana prije skupštine odigrao jako opasnu igru, jer nedostajat će mu osam navijačkih ruku želi li poraziti Mamićevu struju.

Neki kažu da je Barišić ustvari cijelo vrijeme igrao dvostruku igru, što također nije nemoguće. Ali, mora biti svjestan da će sada uslijediti reakcija navijača. Antolića su se uspjeli riješiti, mislili su da će uz pomoć Barišića, odnosno uz suradnju s njim riješiti i Mamića, no predsjednik Dinama očito je to drukčije želio odigrati. Je li mu to bio pametan potez, vidjet će se već u četvrtak na Skupštini Dinama u Sheratonu, od 18 sati.

