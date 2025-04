Sergej Jakirović zaludio čitavu Tursku, navijači mu odali počast kakvu zasluže samo rijetki

Nakon odlaska iz Dinama Sergej Jakirović proživljava fantastično vrijeme radeći u turskom Kayserisporu. Iako je tamo tek nešto više od dva mjeseca, nekadašnji strateg Dinama, Rijeke i Gorice radi odličan posao. Glavni cilj za ovu sezonu Kayserispor bi trebao ispuniti, a to je ostanak u elitnom razredu turskog nogometa. Trenutno su na 13. mjestu ljestvice sa šest bodova više od 16. Sivasspora, sedam kola prije kraja.

Od svog dolaska trener je bio na 10 utakmica u kojima je upisao šest pobjeda, dva remija i dva poraza. Bodovno, u tih je 10 utakmica osvojio više bodova nego njegov prethodnik u prvih 19 utakmica sezone. Nakon nedjeljne domaće utakmice protiv Kasimpase i pobjede od 1:0, treće uzastopne u prvenstvu, navijači su Jakiroviću odali veliku počast.

Nakon utakmice izvijesili su transparent na kojem je pisalo: "Ili čovjek ode na putovanje ili stranac dođe u grad." Na taj su mu način odlučili zahvaliti za sve ono što im je do sada dao. Već u sljedećem kolu Jakirovićev Kayserispor gostuje kod Fenerbahčea našeg Dominika Livakovića. Bit će to trenerski okršaj - Jakirović vs. Mourinho.