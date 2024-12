Sergej Jakirović se vraća? Društvenim mrežama kruži pomalo bizarna glasina: 'Razgovori su održani'

Otkako je sredinom rujna dobio otkaz na mjestu trenera Dinama, Sergej Jakirović viđen je na mnogim utakmicama plavih, ponajviše juniorskog sastava za kojeg igra njegov sin Leon. Prošlosezonski osvajač dvostruke krune u hrvatskom nogometu smijenjen je nakon poraza u Münchenu (2:9) na startu Lige prvaka. Od tada se nagađa o njegovom novom angažmanu.

Iako je u nekoliko intervjua rekao da se ne misli zalijetati u neki novi projekt tek tako, određene informacije s drugog kraja svijeta mogle bi sugerirati suprotno. Iako je informacija daleko od bilo kakve službene, pojavila se glasina o tome da će Jakirović svoju trenersku karijeru nastaviti, ni manje ni više već u Indiji.

‼️Big breaking : Kerala Blasters fc held talks with former GNK Dinamo Zagreb manager bosnian🇧🇦 citizen sergej jakirovic,If everything goes well, he will be here as the next Kerala Blasters coach🙎🏻‍♂️🔜#Kbfc pic.twitter.com/4HlYmuOQ68