Dinamo je i nakon pokretanja istrage morao plaćati off shore tvrtkama

- Smatram se krivim za kaznena djela koja mi se stavljaju na teret optužnicom. Ne sporim činjenične navode, a s Dinamom sam postigao dogovor - izjavio je Mario Mamić u ponedjeljak na Županijskom sudu u Osijeku. Godinama su sva tri Mamića - Zdravko, brat mu Zoran i sin Mario - tvrdili kako nisu krivi za izvlačenje novca iz Dinama preko off-shore tvrtki, a najmlađi Mamić sada je prelomio i priznao krivnju. Prvotno se, pak, nagodio s Dinamom i obvezao se vratiti klubu nešto manje od 2,1 milijun eura.

Krivnju je priznao i poduzetnik Sandro Stipančić, koji se također nagodio s Dinamom i on će vratiti približno 114.000 eura. USKOK je, naime, izmijenio prvotnu optužnicu protiv Zdravka i Zorana Mamića, Marija Mamića, Damira Vrbanovića i Sandra Stipančića, a njome je znatno povećan iznos koji se stavlja na teret Zdravku Mamiću, dok je osjetno smanjen u odnosu na sina mu Marija. Optuženici su se nakon čitanja izmijenjene optužnice ponovno očitovali o krivnji. Dok su je M. Mamić i Stipančić priznali, odbjegla braća Mamić, kojima se sudi u odsutnosti, po odvjetnicima su poručila kako se ne osjećaju krivima. Krivnju niječe i Damir Vrbanović. S obzirom na priznanje krivnje, kazneni postupak u odnosu na Marija Mamića i Sandra Stipančića jučer je razdvojen, a uskoro bi im trebala biti donesena i presuda.

Što se tiče izmjena u optužnici, nastalih nakon financijsko-knjigovodstvenog vještačenja te iznesenih obrana M. Mamića i Sandra Stipančića, iznos za koji je oštećen Dinamo sada je 25,8 milijuna eura. Usto, klub je obvezan na plaćanje još milijun eura. Po prvotnoj optužnici, klub je oštećen za oko 19,6 milijun eura, dok je bio obvezan za još 7,3 milijuna. Ukupan iznos je više-manje isti u obje optužnice, razlika je jedino što je Dinamo u međuvremenu, otkako je počela istraga, isplatio još jedan dio obveza na račune off-shore tvrtki. Od svega, Zdravko Mamić sebi je ostavio, kako se tereti, 18,3 milijuna eura. Mariju Mamiću je, pak, po novome smanjena šteta za koju ga se tereti s 9,7 na 2,1 milijun eura.

Tako je po optužnici za zločinačko udruženje, no Zdravka Mamića se tereti za još 2,2 milijuna eura po trećoj optužnici, koja je spojena u isti sudski postupak s onom drugom po redu. Što za Zdravka Mamića znači činjenica da su krivnju priznali njegov sin Mario i Stipančić? - Priznanje krivnje Marija Mamića za Zdravka Mamića ne bi trebalo značiti ništa posebno. Zdravko Mamić se putem mene izjasnio kako se ne smatra krivim za počinjenje kaznenih dijela koja mu se stavljaju na teret izmijenjenom optužnicom i on će u daljnjem dijelu postupka dokazivati svoju nevinost - komentirao je Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića. - Neće biti lako, ali neće biti ni teže. Nastavljamo svojim putem, dokazujemo činjenice i vjerujemo da ćemo uspjeti dokazati da Zdravko Mamić nije kriv. U optužnici se nije ništa bitno promijenilo u smislu počinjenja kaznenog djela, došlo je do izmjene novčanih iznosa i štete koju su određeni okrivljenici navodno počinili. Razlika se stavlja na teret Zdravku Mamiću - pojasnio je odvjetnik Glavaš.

Na upit je li Zdravko Mamić iznenađen potezom s obzirom na to da se radi o njegovom sinu, odgovorio je kako to nisu komentirali. - Ali s obzirom da je riječ o ocu i sinu, vjerujem da Zdravko Mamić podržava svog sina u svakom njegovom koraku, to je njihova interna stvar - dodao je Glavaš.

Procesi protiv Mamića traju gotovo desetljeće, a sve do prije godinu dana, iz Dinama su tvrdili kako ih Zdravko Mamić i ostali okrivljenici nisu ničime oštetili. Vlast u Dinamu se promijenila, pa se promijenio i taj stav. Na sjednici Izvršnog odbora GNK Dinamo proteklog vikenda izglasan je prijedlog Sporazuma o namirenju po kojem Mario Mamić i Sandro Stipančić u roku od dva i pol mjeseca moraju uplatiti na račun kluba iznos za koji ih USKOK tereti da su oštetili GNK Dinamo. Dopredsjednik kluba Dubravko Skender izrazio je nakon sjednice Izvršnog odbora zadovoljstvo što će se "konačno podmiriti dio štete koja je načinjena Dinamu od strane prijašnjih vodstva kluba".

- Nadamo se kako ćemo namiriti i preostali iznos od preostalih optuženika za koji postoji imovinsko pravnih zahtjev na Županijskom sudu u Osijeku - rekao je Skender. Inače, Dinamo je početkom prosinca postavio odštetni zahtjev na 23,2 milijuna eura.

Moguće je da će obrane tražiti i novo financijsko vještačenje. Od ukupno sedmero optuženih za izvlačenje novca iz Dinama putem off-shore tvrtki otvaranih po svijetu, a na čije je račune klub uplaćivao, kako se među ostalim tereti, milijunske iznose za nepostojeća posredovanja pri transferima igrača, krivnju su priznala četvorica. Prvi je to učinio menadžer Nikky Arthur Vuksan, a potom Igor Krota, bliski Stipančićev suradnik, još prije godinu dana. U sudnici ostaje samo Damir Vrbanović, braća Mamić su u BiH.

