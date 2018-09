U finalu US Opena Đoković i Del Potro

U finalu US Opena igrat će Srbin Novak Đoković i Argentinac Juan Martin del Potro. Đoković je u polufinalu svladao Japanca Keija Nishikorija sa 6-3, 6-4, 6-2, dok je prvi tenisač svijeta i branitelj naslova Španjolac Rafael Nadal zbog ozljede koljena predao meč Argentincu Juanu Martínu Del Potru, koji je vodio sa 2-0 u setovima (7-6, 6-2).

Đoković je tako 13. puta uzastopno svladao Japanca Nishikorija i u nedjelju u 22 sata po našem vremenu pokušat će doći do trećeg naslova na US Openu, nakon što je slavio 2011. i 2015. godine. Del Potro je u Flushing Meadowsu otišao samo jednom do kraja, i to 2009. godine.

U međusobnim dvobojima Đoković vodi 14-4, a srpski tenisač je uspješniji i kad su u pitanju mečevi na US Openu, igrali su 2007. i 2012., a oba puta je slavio Đoković.

>>Pogledajte intervju s Bornom Ćorićem