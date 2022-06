VIDEO Šef Showtimea: Vaš Hrgović može biti na krovu svijeta!

Tijekom zadarskog Sunset Sports Media Festivala imali smo priliku porazgovarati sa Stephenom Espinozom, jednim od najutjecajnijih ljudi profesionalnog boksa. Osim njegovih operativnih vještina, takav ugled donosi mu i pozicija predsjednika Showtime Sportsa, jedne od najvećih američkih kablovskih televizija.

Tyson, tigar i "Mamurluk"

Otkako je 2011. imenovan za šefa sportske divizije Showtimea, Espinoza se usredotočio na borce i borbe, na MMA kao partner Bellatora, ali ponajviše na profesionalni boks. A kao takav on je bio vrlo važan igrač u dogovaranju rekordnih borbi u svijetu televizije po načelu "plati pa gledaj" (PPV). A bile su Mayweatherove borbe s Pacquiaom (4,6 milijuna kupaca) i McGregorom (4,3 milijuna kupaca).

Kako se dogodilo da je jedan takav moćan "igrač" u svijetu sportskog biznisa dospio na nulto izdanje sportsko-medijskog festivala u Zadru?

– S Peteom Radovichem surađujem već deset godina i on je veliki zagovornik Hrvatske. Znam da mu je ovakav festival i prije bio u mislima. On je tako ponosan na svoje korijene, veliki promotor Hrvatske koja je, uvjerio sam se, vrlo lijepa zemlja.

S obzirom na sve elemente koji trebaju biti usklađeni, koliko je danas teško dogovoriti jedan veliki meč u profesionalnom boksu?

– U tom smislu, ovo je malo čudan sport. Ako vaša televizija ima prava na Svjetsko prvenstvo, na finale Lige prvaka, vi točno znate raspored i ne morate ništa dogovarati s momčadima. Profesionalni boks nema takvu organizacijsku strukturu i vlasnik televizijskih prava mora napraviti puno pola. Nisu to samo prijenos događaja i marketing nego ste uključeni i u organizaciju meča, određivanje datuma. Zamislite da mi moramo dogovarati Super Bowl s klubovima, da moramo odrediti mjesto i vrijeme, da moramo dogovarati novac koji će se podijeliti... a mi to sve moramo raditi za svaku borbu.

Ono što "matchmakerima" dodatno otežava posao su društvene mreže.

– Danas je puno složenije pregovarati oko velikih mečeva jer preko društvenih mreža uključe se ega, jedni druge počnu vrijeđati ili pak netko objavi da je potplaćen. Puno je složenije nego prije pet-šest godina.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 11.06.2022., Zadar - Drugi dan sunset sports media festival Croatia 2022 u klubu Arsenal. Panel In the ring with Stephen Espinoza, Boxing s Blockbuster Matchmaker. Stephen Espinoza. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Naš sugovornik je "sports executive", a studirao je pravo. Koliko mu to pomaže?

– Svima koji se nečim sličnim žele baviti preporučujem pravo. Bivši komesar NBA lige David Stern bio je odvjetnik, a to je i njegov nasljednik Adam Silver baš kao i komesar NFL-a Roger Godell. To nije slučajno, jer vam posao odvjetnika daje prednost kod strateškog razmišljanja.

Kao odvjetnik, Espinoza je predstavljao boksačke velikane Tysona i De la Hoyu.

– Bilo je to uzbudljivo iskustvo i oni su mi bili više od klijenata jer to je za mene imalo i osobno značenje. Ja sam boksački fan cijeli svoj život i njih dvojicu pratio sam i ne pomišljajući da ću s njima raditi. Sjećam se dok sam bio na studiju, Tyson je bio na putu da postane najmlađi teškaški prvak svih vremena, a ja sam štedio novac da mogu platiti "pay per view" prijenos koji su, nerijetko, trajali vrlo kratko. Tyson je u to vrijeme bio super heroj i ja nisam ni pomišljao da ću 10 godina poslije biti njegov odvjetnik.

Kao takav, zacijelo ima pamtljivih trenutaka iz tog poslovnog odnosa s "Iron Mikeom"?

– Jedan od pamtljivijih zacijelo je onaj kada sam vidio da si je, u tjednu borbe s Etienneom, a bilo je to 2003. u Memphisu, dao izraditi tetovažu na licu. Bilo je to samo nekoliko dana prije borbe kada sam ga ugledao s licem prekrivenim zavojem. Pohvalio se da ima novu tetovažu upitavši me sviđa li mi se. Rekao sam da mi se sviđa, ali da ga liječnici neće pustiti da se bori jer ima otvorenu ranu na licu. Na to je on, očito konfuzan, zavrtio glavom, kazavši: "Vidiš, o tome nisam razmišljao." Premda su u sportskoj komisiji bili skeptični, ipak su mu dopustili da se bori i sva je sreća da je borba trajala 49 sekundi, a za to vrijeme Mike nije dobio niti jedan udarac. Jer, da je dobio u taj dio lica, da je raskrvario, borba bi bila prekinuta.

Dakle, bio je to rizik od desetak milijuna dolara?

– Da su mu zabranili nastup, ostao bi bez 10-12 milijuna dolara.

Za vrijeme zadarskog festivala čuli smo i za priču o Tysonu i njegovu tigru.

– Ako ste gledali film "Mamurluk", vidjeli ste da u njemu nastupaju Tyson i njegov tigar. Niz godina prije Tyson je organizirao tulum u svojoj kući, no dogodilo se da je njegov tigar nekoga ogrebao. Nazvao me i pitao što da radi, da mu da novac i da ga pusti da ide jer ga ne želi tužiti. Srećom, ja sam bio kod kuće pa sam natipkao izjavu i poslao je faksom, a taj čovjek potpisao. Inače ga je mogao tužiti.

Šef Showtime Sportsa bio je taj koji je morao uvjeriti svoje poslodavce da mu daju 300 milijuna dolara za ugovor s Mayweatherom na šest borbi. Je li bio nervozan u tim trenucima?

– Bio sam vrlo nervozan, jer sam bio tek godinu dana u tom poslu, ali i uvjeren da je to dobar potez. Bio je to u to vrijeme najveći pojedinačni ugovor u svijetu sporta i svi su mislili da je to loša ideja. Mediji su govorili i pisali da je to bila pogreška i da neću dugo trajati kao izvršni direktor, da sam prevaren i slično. No, duboko u sebi znao sam da će to funkcionirati. Vjerovao sam Floydu i njegovoj posvećenosti boksu i ostalo je povijest.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 09.06.2022., Zadar - Festival sunset sports media festival Croatia 2022. Opening night coctail u hotelu Falkensteiner. Pete Radovich, Ray Lewis, Stephen Espinoza Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U kojoj mjeri su društvene mreže segment golemog Mayweatherova poslovnog uspjeha?

– Društvene mreže igrale su veliku ulogu i bez njih on ne bi bio tako velik. No, tu su još dva aspekta. Jedan je to što je autentičan, a ljudi prije ili poslije shvate ako ste lažnjak. A Floyd je, premda povremeno razuzdan, autentičan. Drugo, on razumije svoju publiku, zna što žele i kako sve to spojiti u uzbudljiv događaj. Premda su njegove borbe često bile jednostrane, on je i od njih znao napraviti spektakl nakon kojeg su svi gledatelji otišli kući sretni.

A što reći o njegovu rasipničkom stilu života, bacanju novčanica po noćnim klubovima, gomilanju skupocjenih automobila i nakita i slično?

– On ima puno novca, no ljudi prate društvene mreže i misle da je to sve. Ne, on ima puno investicija, kupio je puno nekretnina, i rezidencijalnih i komercijalnih i njegova će obitelj biti zadovoljna zbog tih pametnih ulaganja.

Cro Cop je MMA legenda

Kao čovjeka koji prati borilačke sportove, na Espinozu su snažan dojam ostavila trojica Hrvata.

– Pratio sam svojedobno Cro Copa, jednu od legendi MMA sporta, a potom i Miočića koji je ostvaren i vrlo uzbudljiv borac. No, ovog časa hrvatski borac s najvećim potencijalom jest boksač Filip Hrgović. Njegova profesionalna karijera još je uvijek relativno mlada i on je trenutačno među dva-tri najperspektivnija teškaša, a za nekoliko godina mogao bi biti i na samom vrhu.

Hrgović odnedavna ima američkog trenera. Može li mu to pomoći da se nametne na američkom tržištu?

– Naravno, no ono što je unikatno za Ameriku je izvjesna uskogrudnost izvan čijih mjera se puno ne izlazi. Da bi zaradio poštovanje i ljubav američke publike, moraš neko vrijeme provesti u Americi. Omogućiti ljudima da te vide, da upoznaju tvoju osobnost i da im bude stalo do vas. A kada to postignete, ako osvojite američko tržište, onda vam je samo nebo granica.

