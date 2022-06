Espinoza: Potpisao sam Mayweatheru ugovor vrijedan 300 milijuna dolara

Drugog dana Sunset Sports Media Festivala uslijedilo je pet novih panela, a među atraktivnijima bio je intervju koji je s predsjednikom Showtime Sportsa Stephenom Espinozom vodila Kate Abdo, novinarka američkog CBS-a.

A Espinoza je otkrio kako je, nakon samo godine dana u kompaniji, nagovorio poslodavce da mu daju 300 milijuna dolara za ugovor s Mayweatherom za šest borbi. A unutar te bajoslovne pogodbe Espinoza je uspio dogovoriti i rekordne borbe u povijesti televizije kada su u pitanju "plati pa gledaj" (PPV) prijenosi. A to su Mayweatherove borbe s Canelom, Pacquiaom i McGregorom.

A uoči borbe između najpopularnijeg boksača i MMA borca Espinoza je morao trpjeti i McGregorove uvrede, koji ga je pred kamerama nazvao dvoličnjakom.

– Trpio sam to između ostalog i zbog toga što mi je Mayweather obećao da će ga nokautirati. I to se i dogodilo. Kada je borba završila, kazao sam Floydu da je to 200 najlakših milijuna dolara koje je zaradio, a on se nasmijao i kazao da je to 300 milijuna.

Govorio je Espinoza kako je bilo biti odvjetnikom Oscara de la Hoye i Mikea Tysona pa je tako ispričao i anegdotu vezanu za "Iron Mikea".

– Uoči jedne borbe, kada smo se Mike i ja odlučili prošetati do hotela, ispred Tysona se odjednom našao jedan afrički imigrant. Nije čovjek tražio da se slika ni autogram, nego je kleknuo pred Mikea i oslovio ga s "kraljem kraljeva". Kada se čovjek udaljio, Mike se okrenuo prema meni i kazao: "I onda ljudi od mene očekuju da se ja ponašam normalno."

Iz novinarske perspektive gledano, zanimljiv je bio i panel "Krenuli s dna, a sada smo tu", na kojem je sudjelovalo troje "self made" novinara, dakle oni koji su se izborili za posao na netipične načine. U panelu su sudjelovali Nigerijka koja radi za BBC Debola Adebanjo, američki Talijan zaposlen u CBS-u Marco Messina te hrvatska novinarka Ivona Hemen.

Adebanjo je otkrila kako je jedna od ključnih priča za njenu profesionalnu afirmaciju bila reportaža o tome kako obitelji nigerijskih nogometnih reprezentativaca postaju mete otmičara. Messina je pak u svoju karijeru krenuo iz djedove garaže, u kojoj je simulirao prijenose talijanske Serie A i to stavljao na društvene mreže, a danas to upravo radi jer ga je kao takvog prepoznao CBS-ov producent i inicijator ovog festivala Pete Radovich.

Ivone se sjećamo kada je, čak tri godine, volontirala u Ciboni, a danas je RTL-ova reporterka i prezenterica. A video koji pokazuje kako je tijekom Eura u Kopenhagenu na ramenima nose hrvatski navijači izazvao je odobravanje sudionika festivala.

Kao uvod u tehnološku revoluciju sportske opreme bio je panel "Uzlet kulture tenisica", koji je sjajno moderirao programski direktor festivala Damjan Rudež, koji je pak sugovornike imao u reperu Petru Radojčiću Bizzi i Nicolasu Deckeru (BSTN Store), šefu sadržaja u tvrtki koja je koncipirala "vintage" tenisice Jugoplastike.

A oni su iznijeli fantastičan podatak o tome da tržište tenisica ovog časa vrijedi 80 milijardi USD, a da će za četiri godine premašiti 120 milijuna USD. A kako i ne bi kada se tenisice sve više nose i kao modni detalj. U to ime Bizzo je još 2010. napisao pjesmu "Bijele patike", a prvi reperi RUN DMC još su 1986. predstavili svoj tadašnji hit "My Adidas".

