Jordanove tenisice oborile svjetski rekord: Ne postoje skuplje na cijelom svijetu!

Do sad smo Michaela Jordana i svjetske rekorde najčešće povezivali s košarkom u kontekstu rekorda, sad je na povezan i s jednom rekordnom aukcijom.

Par njegovih Nike Air Ship tenisica koje je nosio na utakmici Bullsa i Nuggetsa iz 1984. postao je najskuplji prodani par tenisica na svijetu, najvrjedniji komad obuće u povijesti, prodan za 1.5 milijuna dolara! Bitno je naglasiti da su iste jedne od modela po kojima se krojio danas megapopularni Nike Air Jordan, povodom kojeg je Michael Jordan lansirao vlasititi brend.

