Sin i bivša žena Schumacherovog brata reagirali na njegovu objavu da ima dečka

Ralf Schumacher, brat legendarnog vozača Formule 1 Michaela, nedavno je javno objavio kako je homoseksualac. "Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve", napisao je i predstavio svog partnera Etiennea. Vijest se brzo proširila svjetskim medijima.

"Tako sam sretan što si napokon pronašao nekog s kime se možeš osjećati jako ugodno i zaštićeno, bez obzira na to je li to muškarac ili žena. Tata, u potpunosti stojim iza tebe, želim ti sve najbolje i čestitam ti", napisao je David Schumacher, 22-godišnji sin Ralfa Schumachera kojeg je dobio u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom Corom, čija je priča jednako živopisna.

Par je bio u braku od 2001. godine, a rastali su se 2015. godine. Nakon toga, pozirala je i za Playboy, a svoju je odluku objasnila riječima: "Volim svoje tijelo i zašto ga ne bih pokazivala drugima? Imam 46 godina i još uvijek se osjećam ugodno u vlastitoj koži. Zašto ne bih podijelila fotografiju ili dvije u toplesu s javnosti? Neki ljudi su ljuti na tebe jer ne patiš onako kako oni očekuju. Neka ih Bog i dalje razočarava. Moja stranica će biti sadržajna, ali će svakako ostati estetska."

GALERIJA Pogledajte kako Luka Modrić sa suprugom gleda spektakl u Wimbledonu

Nakon njihovog razlaza Ralf je više godina uspijevao odmaknuti svoj ljubavni život od očiju javnosti. Poslije brojnih spekulacija, istinu je otkrio sam Schumacher i priznao da je s Etienneom u vezi već dvije godine. Sin David je s majkom prekinuo svaki kontakt nakon što je otvorila profil na stranicama za odrasle i počela snimati eksplicitni sadržaj.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me svugdje blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti", rekla je Cora i otkrila kako je sa sinom, koji se također bavi automobilističkim utrkama, posljednji puta razgovarala prije godinu dana.

"Tada sam s njim posljednji put i razgovarala. Imala sam dopuštenje jednom doći na njegovu utrku. Još uvijek me jako boli što se moj dečko toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto. Htjela bih mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moj jedinac. Uvijek ću biti tu za njega", kazala je Cora za Bild.

VIDEO Darijo Srna priskače u pomoć Hajduku: 'Bio sam s Gattusom na večeri, pričali smo o jednom igraču'