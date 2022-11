Saudijci Ronaldu nude pravo bogatstvo, zaradio bi čudesan iznos

Cristiano Ronaldo (37) trenutno je na Svjetskom prvenstvu u Kataru s portugalskom reprezentacijom. I dok nosi kapetansku traku među sunarodnjacima, nema klub jer je friško raskinuo ugovor s Manchester Unitedom.

A želi ga Al-Nassr, bogati Saudijci koji su mu spremni ponuditi trogodišnji ugovor 'težak' vrtoglavih 216 milijuna eura. Dakle, godišnje bi zarađivao čak 72 milijuna eura.

CBS dodaje kako Al-Nassr nije jedini s Bliskog istoka koji ga želi.

- Razgovori započeti tijekom ljeta su napredovali, ali čeka se Ronaldova odluka. Prihvati li ponudu, dogovor će biti brz - pišu.

🚨 Cristiano Ronaldo has been offered a three-year contract with Saudi club Al-Nassr worth $225 million, CBS Sports understands pic.twitter.com/iQLjD5zm1F