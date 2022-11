FOTO Portugalac nije mogao sakriti suze: Ronaldo se rasplakao na početku utakmice

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, Portugalac Cristiano Ronaldo sa svojom momčadi utakmicom protiv Gane otvorio je svoj, nevojerojatno zvuči, peti Mundijal u karijeri.

Uvjerljivo najbolji igrač Portugala u povijesti u 198 nastupa upisao je 117 pogodaka, a sa 37 godina, ovo mu je vrlo vjerojatno posljednje Svjetsko prvenstvo.

Ne čudi stoga da Portugalac nije mogao suspregnuti suze prilikom intoniranja himne na početku utakmice.

What it means for Ronaldo 🇵🇹pic.twitter.com/ctb6LnkmLB