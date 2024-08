Legenda hrvatskog tenisa: 'Poslao sam poruku Novaku. Smeta im što nije Amerikanac ili Englez'

Kleknuo je Novak Đoković na parišku zemlju i zaplakao nakon gotovo tri sata spektakla u teniskom meču protiv Carlosa Alcaraza (7:6 (3), 7:6 (2)) nakon kojeg je osvojio olimpijsko zlato.

Srpski tenisač tim je potezom zatvorio usta svima koji su dovodili u pitanje njegov status najboljeg tenisača u povijesti. Nije to nikakav subjektivan dojam ili izmišljanje, brojke ne lažu. Đoković je čovjek koji ima 37 godina, osvojio je rekordna 24 Grand Slam naslova, proveo najviše tjedana na broju jedan ATP ljestvice (428), ima rekordan broj završenih sezona na broju jedan (8), Davis Cup, 98 ATP titula, a sada je u finalu olimpijskog turnira u Parizu pobijedio 16 godina mlađeg igrača i uzeo zlato.

Zbog mene je odgodio let

Najbolji tenisač svih vremena jest, no je li i najbolji sportaš svih vremena, pitamo legendarnog Nikolu Pilića (84):

– Teško je reći, ali sigurno konkurira, prvi vrhu je. Novak je zadnjih 20 godina napravio ono što nitko nije i to govore brojke. Najbolji je u konkurenciji koja je najveća u posljednjih 100 godina – kaže nam gospodin Pilić, koji je Novaka davno i trenirao. Pitamo ga stoga je li već tada, kao klinac dao do znanja što će napraviti od svoje karijere?

GALERIJA Kakvo društvo! Kolinda i Jakov pozirali pokraj hollywoodskih glumaca na Olimpijskim igrama

– On je to sanjao. Tada sam imao sastanak s nekoliko igrača, a imali su 15 godina. Bilo je to u mojoj akademiji, jedan je rekao da želi biti dobar igrač, drugi nešto drugo, i tako dalje, a kada je došao red na Novaka, rekao je da želi biti broj jedan. Radili smo za to, poslije sam tražio pozivnice za Futures u Beogradu, vozio sam ga tamo, osvojio je 24 ATP poena i tada sam bio uvjeren da će biti igrač svjetske klase. Imam sreće da sam naišao na jednog takvog. On je izvanredan igrač, ali i čovjek. Njegova zahvalnost je nevjerojatna. Prije dva mjeseca prikazivao se film “Niki Pilić – Legenda”, Novak je taj dan trebao letjeti u Nicu da se spremi za Monte Carlo, ali odgodio je sve, bio je s mojom i svojom obitelji i gledao film. Putovao je sljedeći dan. Ima veliko poštovanje prema meni i supruzi jer zna što smo napravili za njega – priča nam sugovornik, koji je ovih dana dobivao mnogo poziva iz Srbije ne bi li rekao nešto o novom olimpijskom pobjedniku. Mi ga pitamo je li i s njim samim uspio razgovarati.

– Poslao sam mu poruku jer znam da milijun ljudi hoće s njim pričati. Napisao sam mu: “Svaka čast Novače, šjor Niko”.

Sam Đoković rekao je da je iz neke zapadne zemlje, da bi dobivao više pažnje i kredita. Je li tako, bi li ga više cijenili da je Amerikanac, primjerice?

– Velikim državama smeta što nije Amerikanac ili Nijemac ili Englez... No Novak je odličan igrač, duhovit je, ima karizmu. Govori nekoliko jezika, poštuje svakoga. Nervira ih jer je iz male zemlje. Dobio je trećinu onoga što je trebao dobiti. No sve dođe na svoje. Pa kada jedan Rafael Nadal kaže da je Novak najbolji tenisač svih vremena, nema se tu što dodati. Ovo što je sada napravio na Igrama je šlag na torti. S 37 godina osvojiti zlato protiv igrača koji je najveći talent na svijetu je izvanredno. Novak može dobiti svakoga. Skidam kapu i Donni Vekić, došla je u finale i osvojila srebro, a 21. igračica svijeta je. Velik je to uspjeh.

Ima želju, talent, teniski IQ

Nakon svega svi se pitaju, kao i za Luku Modrića (38), do kada će Đoković igrati, do kada ćemo gledati Novaka na sportskim terenima?

– Tenis se igra po nekoliko sati, ima sto stepenica do vrha. Sve ovisi o tome kakva je bomba u vašim prsima, a njegova nije u kilogramima, nego u tonama, u želji za pobjedom, u talentu, u teniskom IQ-u. Novak će igrati dok god mu tenis bude zadovoljstvo. Recimo, ja sam kao igrač imao ambicije, bio sam šesti igrač svijeta, no u 39. godini bio sam 63. na ATP listi i rekao si da ću odigrati još tri turnira i gotovo. To 60 i neko mjesto me ne zadovoljava. Tako će i on, prestat će onog trenutka kada ga to više neće zadovoljavati – zaključio je Pilić, koji je i sam emotivan zbog Novakova uspjeha.

Nema se tu što dodati. Đoković je osvojio sve što se moglo, a k tome sada je dokazao da može nadigrati i novu generaciju talenata koji dolaze.

Zanimljivo, olimpijski trijumf bio mu je prvi trofej u sezoni, ali i najslađi. Dodajmo da, kada su Olimpijske igre u pitanju, osim ovog zlata ima i osvojenu broncu iz Pekinga 2008. godine.

VIDEO Zlatni Sinkovići nakon tri prospavane noći o olimpijskom trijumfu koji će ući u anale