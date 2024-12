Samuel Kolega sjajan u Val d'Isereu, izjednačio je najbolji rezultat svoje karijere

Hrvatski skijaš Samuel Kolega je na trećem slalomu sezone Svjetskog skijaškog kupa održanog u francuskom Val d'Isereu izjednačio svoj najbolji rezultat karijere! Kolega je u francuskom skijalištu doskijao do šestog mjesta, čime je izjednačio šesto mjesto koje je ostvario u švicarskom Adelbodenu u siječnju ove godine. Hrvatski 25-godišnji predstavnik je sezonu otvorio 9. mjestom u Leviju, nastavio 16. mjestom u Gurglu, a sad je ubilježio još jedno odlično ostvarenje među najjačom svjetskom konkurencijom.

U prvoj vožnji Samuel je bio precizan, ali prilično rezerviran. Nije uspio pronaći pravi tempo i brzinu te je tu vožnju završio na 17. mjestu. Ipak, Kolegin sjajni rezultat je prouzrokovala odlična druga vožnja, u kojoj je pri jako teškim uvjetima uspio kvalitetno i pametno proći iznimno zahtjevne zamke u prvom dijelu staze (na tom dijelu je ispalo čak sedam skijaša u drugoj vožnji), da bi odskijao fenomenalan posljednji sektor, drugi najbolji od svih skijaša u drugom 'laufu', te na kraju ubilježio napredak od 11 mjesta u odnosu na prvu vožnju.

Ukupno gledamo, Sami je imao četvrto najbolje vrijeme druge vožnje. Bio je to Kolegin šesti TOP 10 rezultat u karijeri.

Pobjedu je u Val d'Isereu odnio Norvežanin Henrik Kristoffersen, koji je tako upisao svoj 31. trijumf karijere u Svjetskom kupu te na vječnoj skijaškoj ljestvici pretekao Janicu Kostelić koja je tijekom svoje karijere upisala 30 pobjeda. Kristoffersen je iskoristio činjenicu da na utrci nije bilo Francuza Clementa Nola, čovjeka koji je pobijedio u prva dva ovosezonska slaloma. Naime, Noel je u subotu doživio nezgodan pad u veleslalomu te se zabio u zaštitnu ogradu, pri čemu je ozlijedio desni gležanj i ostao bez dva zuba. Kristoffersen je nakon prve vožnje bio drugoplasirani, a još jedan francuski konkurent, Steven Amiez nije pred domaćom publikom uspio iskoristiti prvo mjesto iz prve vožnje budući da drugu nije uspio završiti. Postolje su kompletirali Kristoffersenom sunarodnjak Atle Lie McGrath (+0.52) na drugom te Švicarac Loic Meillard (+0.89) na trećem mjestu.

Preostala dva hrvatska predstavnika nisu imala uspješan dan kao što je imao Kolega. Filip Zubčić je prvu vožnju odradio brže i bolje od Kolege, držao 11. mjesto, ali u drugoj vožnju je bio i potpunosti van ritma uz konstantna poskakivanja te u konačnici doskijao do 23. mjesta, posljednjeg od svih skijaša koji su došli do cilja u drugoj vožnji. A do cilja u prvoj vožnji nije uspio doskijati treći hrvatski predstavnik Istok Rodeš koji je nekoliko vratiju prije cilja 'zajahao kolac' i tako prerano završio svoj nastup.

Kristoffersen je ovom pobjedom stigao na 220 bodova te preuzeo vodeće mjesto slalomskog poretka od Noela koji je ostao na 200 bodova. Kolega je ovim rezultatom skočio na osmo mjesto slalomskog poretka s 84 boda, Zubčić se sada nalazi na 23. mjestu slalomaša s 34 boda, dok je Rodeš na 40. mjestu s pet osvojenih bodova. Idući slalom sezone je na rasporedu 23. prosinca u talijanskoj Alta Badiji.