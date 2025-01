Samo loš dan ili surova stvarnost? Analizirali smo igru Hrvatske u porazu od Egipta

Rukometaši Hrvatske nakon dva uspješno položena kolokvija (Bahrein i Argentina) pali su na prvom težem ispitu (Egipat). U redu, nećemo zbog tog poraza pasti godinu, prilika za četvrtfinale još postoji, ali više ne smijemo pasti ni na jednom od tri sljedeća ispita. Odnosno, u drugom krugu ne smijemo više izgubiti nijednu utakmicu. U sličnoj situaciji, također na domaćem parketu, bili smo 2018. godine kad se igralo Europsko prvenstvo. Nakon neočekivanog poraza u skupini od Švedske, za polufinale, tada se nije igrala utakmica četvrtfinala, morali smo pobijediti sve tri reprezentacije. Prve dvije smo pobijedili (Bjelorusija, Norveška), ali ne i treću (Francuska). A Francuzima ta utakmica ništa nije značila jer su već osigurali polufinale i još su veći dio utakmice igrali s drugom postavom.

Nismo se dovoljno pripremili

Jesmo li mogli dobiti utakmicu protiv Egipta ili je to bila objektivna slika trenutačnih mogućnosti naše reprezentacije? Rekao bi ovo drugo. U ovom trenutku Egipat je puno bolja reprezentacija, kandidat za polufinale, imaju sjajnu vanjsku liniju, kao nekada Hrvatska kada je osvojila svjetsko i olimpijsko zlato. U redu, da smo imali zdrave Domagoja Duvnjaka, Luku Cindrića i Davida Mandića, vjerojatno bi to možda drugačije izgledalo. Možda bi utakmica bila duže u egalu, možda bi odlučivale nijanse u samoj završnici. Nikad nećemo saznati jer spomenutih igrača nije bilo. Na stranu Bahrein Argentina, mi smo se mjesec dana trebali pripremati samo za Egipat. To je bila ključna utakmica prvog i drugog kruga. Kao što se Egipat pripremao za nas, upravo mjesec dana. Njihov izbornik, Španjolac Pastor, poznat je u rukometnim krugovima kao čovjek koji živi rukomet 24 sata. Analizirat će suparnika i pet puta na dan ako treba. Njega ništa nije moglo iznenaditi, bio je spreman i za obranu 5-1 koju smo kratko, bez uspjeha, igrali. Trljao je ruke od zadovoljstva kada smo krenuli s obranom 6-0 jer je znao da mi teško možemo čuvati sva tri vanjska igrača Egipta. Kada bi netko iz obrane izašao na vanjskog pucača onda se otvorio prostor na crti gdje je Egipat imao igrača koji nikad ne promašuje takve situacije.

Obrana je prelako primala pogotke, posebno u prvih 15 minuta. Egipat nije reprezentacija koja će olako pustiti prednost. U to smo se uvjerili i prije dvije godine kada su nas u Švedskoj pobijedili s još većom razlikom (op.p. plus devet). Nismo imali rješenje za njihov vanjski šut jer nismo bili tako brzi na nogama kao što su na drugoj strani bili Egipćani. Oni su se čak lakše branili s igračem manje. Bili su toliko brzi da naš napad nije iskoristio deset minuta igrača više. Pazite, imamo deset minut igrača više a izgubimo utakmicu s četiri razlike. Još bi nekako i podnijeli tih 28 primljenih pogodaka da je napad bio na visini. Ali nije. Nastavno, nemamo više rukometnog Mozarta Balića u sredini, nemamo ni Blaženka Lackovića na lijevoj strani, haubicu iz Savskog Marofa. Imamo samo dobro pokrivenu desnu stranu gdje Ivan Martinović iskače svojom kvalitetom i to je jedini igrač koji može skok šutom napraviti prevagu u napadu i koji može zabiti u bilo kojem trenutku,.

Kad smo ostali bez Duvnjaka i Cindrića, osim Martinovića, svi ostali igrači vanjske linije nisu skok-šut igrači. Srna, Lučin, Pavlović, Karačić, Maraš i Klarica su igrači čija je prednost igra jedan na jedan. A ta igra protiv čvrstog suparnika i fizički nadmoćnog, kao što je Egipat, jednostavno ne prolazi. Već davno nemamo igrača kalibra Lackovića. U ono vrijeme suparnik nije znao kako braniti sve tri vanjske pozicije jer kada imaš Laca, Balića i Metličića onda ne znaš tko će prvi od njih potegnuti i zabiti. Dobro je znao Pastor kako nam zatvoriti i crtu. Doduše,Šipić je dobio četiri, pet lopti, ali je pospremio samo tri. Naša krila u igri šest na šest nisu puno toga mogla napraviti a kontre su ovoga puta izostale. I to većinom iz razloga jer smo stalno mijenjali igrače obrana-napad.

Netko će reći da Kuzmanović nije bio dobar. Bio je, itekako. On je svoj broj obrana imao, ali je problem što je branio zicere kod minus četiri i pet, a vratar Egipta je branio zicera na minus jedan ili dva. Jesmo li imali sreće? Nismo. Puno je lopti završilo na stativama. Pogotovo su kobne bile stative kada smo trebali doći do izjednačenja.

Malo dana a rješenja nigdje

Za pobjede nad Slovenijom i Islandom morat ćemo puno bolje. To su dvije europske reprezentacije koje spadaju u sam vrh, uostalom Slovenija je četvrta s olimpijskih igara. Obje reprezentacije igraju puno brže od nas, puno se bolje vraćanju u obranu. Primarno će biti zaustaviti njihov napad i ne dozvoliti velik broj kontri. A bi to ostvarili morat ćemo imati Kuzmanovića na 50 posto obrana, a u napadu ne smijemo griješiti. Svaka tehnička pogreška ili promašaj bit će kontra na drugoj strani. Dagur Sigurdsson ima malo dana da pronađe rješenje koje će nas odvesti u četvrtfinale. Ima malo dana da pripremi svoje studente kako proći zahtjevne ispite. U slučaju pada vjerojatno pada i on, kao mentor koji nije uspio., Dagur iza sebe već ima jedna neuspjeh, ispadanje u skupini olimpijskih igara., U red, sad je došao koral dalje, u drugi krug, a četvrtfinale je prema ždrijebu bilo nešto pod normalno. Ali nije. Ništa, sada treba gledati samo pozitivno, treba skupiti glave i pokušati uz podršku pune Arene do četvrtfinala...Ako je to uopće moguće.