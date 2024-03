Druga tenisačica svijeta pobijedila prvi meč nakon smrti bivšeg partnera; Vekić ispala u 2. kolu

Mektić i Koolhof

Hrvat i njegov partner osvojili Masters u Indian Wallesu, evo koliko je zaradio za taj trijumf

"Činjenica da nije bilo nijednog 'breaka' pokazuje koliko je to bio kvalitetan meč. Možda je presudilo to što smo mi prvi došli do prednosti u oba 'tie-breaka' i nismo je ispustili", izjavio je nakon pobjede 35-godišnji Zagrepčanin