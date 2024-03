Što je to spremio Novak Đoković? Svijet bruji o neobičnom potezu, ovo će se čekati s nestrpljenjem

Je li prvi tenisač svijeta zaista na putu prema dolje? Što se s njime događa? Mnoga su pitanja otvorena ovoga trenutka glede forme Novaka Đokovića, a javnost neće morati dugo čekati na odgovore. Jer, kako je objavio Nick Kyrgios, slavni australski tenisač, upravo će Đoković biti gost u njegovom podcastu "Good Trouble".

U njemu bi Đoković trebao otvoriti dušu, priznati što mu je na umu, što planira u sljedećem razdoblju. Inače, u petak je talijanski list Gazzetta Dello Sport objavio da se "s Đokovićem događa nešto čudno", te da je oko svega zabrinuta i njegova obitelj te suradnici s kojima radi.

Next guest on Good Trouble - Novak Djokovic

Tennis footage - Tuesday next week! BACK ON COURT!