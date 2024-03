Modrić očarao mladu zvijezdu Reala: 'Ako on vjeruje u mene, onda sam prava stvar!'

Real Madrid je u prosincu pretprošle godine brazilskom Palmeirasu platio 37 milijuna eura za napadača Endricka. Povrh toga, brazilski bi klub od transfera mogao zaraditi još 23 milijuna kroz raznovrsne bonuse. Prema pravilima španjolskog nogometa Endrick ne može nastupiti za kraljevski klub dok nije punoljetan, a taj trenutak bi trebao doći ovoga ljeta.

Nakon što su dogovorili transfer, Endrick je ostao u Brazilu i s Palmeirasom osvojio naslov prvaka. Uz to prije dva dana je u 80. minuti prijateljske utakmice protiv Engleske zabio jedini gol na utakmici. Sa 17 godina i 246 dana postao je drugi najmlađi strijelac za Brazil. Rekord drži Ronaldo Nazario koji je 1994. postigao gol kad mu je bilo 17 godina, sedam mjeseci i 12 dana.

Prošlog je mjeseca posjetio glavni grad Španjolske i "kraljevski klub". Tamo je upoznao Luku Modrića , Carla Ancelottija i ostale zvijezde momčadi. Za The Players Tribune kazao je kako je posjet ostavio jak dojam. Napisao je pismo bratu u kojem stoji da je posebno zadivljen Modrićem.

"Sve se dogodilo vrlo brzo, kao da sam u snu. Najviše se sjećam kad sam ušao u svlačionicu i Modrić mi se obratio. Visio je dres s brojem 10, a on je pokazao na sjedalo do sebe i rekao: 'Broj 9 i broj 10. Tko zna... Sljedeće sezone možda ćeš sjediti pokraj mene.' To mi je zaista ostalo pri srcu. Pomislio sam: 'Čovječe, ako Modrić vjeruje da sam vrijedan nositi broj 9, onda sam prava stvar!'"

