Romano objavio ekskluzivu: Ovo je prva fotografija Olma kao igrača Barcelone

26-godišnji Španjolac i nogometaš Leipziga Dani Olmo, jedan od junaka osvajanja rekordnog četvrtog naslova europskog prvaka, blizu je velikog povratka u matičnu Barcelonu. Očito je da su se nakon dvije Leipzigove odbijenice ova dva kluba dogovorili i da će Barcelona dati ponudu koju će njemački klub prihvatiti. Fabrizio Romano je jučer otkrio: "Danas je ključan dan za budućnost Danija Olma."

A Romano je sinoć objavio fotogafiju uz koju je stavio opis:

"Ovo je prva fotografija Olma kao igrača Barcelone. Upravo je sletio. U zrakoplovu sjedi uz Barcinog sportskog direktora Deca koji je bio ključ postizanja dogovora s Leipzigom. Tu su još Olmov otac Miguel Olmo te zastupnici Juanma Lopez i Andy Bara."

