Rođeni Riječanin igra za Srbiju i najbolji je strijelac Eura. Svojim odabirom šokirao je cijelu Hrvatsku

Prije dvije i pol godine Marko Radulović odbio je igrati vaterpolo pod hrvatskom zastavom nego se odlučio nastupati za srpsku vaterpolsku selekciju. Bila je to odluka koja je poprilično šokirala javnost, ali 22-godišnjak rođen u Rijeci očito se odlučio na čudan put u karijeri pa je do sada promijenio dosta klubova, od 2020. godine je u radničkom Kragujevcu,

Talentirani mladić u Primorju je počeo trenirati sa šest i pol godina i prošao je kroz sve mlađe selekcije kluba. Već sa 15 godina debitirao je za prvi tim Riječana, a poslije dvije sezone preselio se u redove novosadske Vojvodine. Tamo je bio drugi strijelac Regionalne A2 lige s 38 golova. U Kragujevac je došao iz Šapca za koji je na 13 utakmica u A1 ligi postigao 18 pogodaka.

A Radulović je svojedobno za Večernje novosti objasnio svoju odluku. Kaže da je za ovu odluku najzaslužniji izbornik mlađih selekcija Srbije i trener Radničkog Uroš Stevanović, ali i nezainteresiranost Hrvatske.

- Za mlađe selekcije "barakuda" igrao sam i na SP. Međutim, dvije godine me tadašnji izbornik mladih Kreković nije pozivao. Kada sam 2018., prešao u Vojvodinu čekao sam još godinu dana. U međuvremenu me je pozvao Stevanović da nastupam za Srbiju. Kako me nitko nije zvao iz HVS ja sam se dogovorio s Urošem i stvar je bila riješena. Da nije bilo Stevanovića, cijela ova priča ne bi ni bila pokrenuta. On je zaslužan za sve, jako mi je pomogao, ne samo što oko vaterpola rekao je Radulović te se osvrnuo na svoju budućnost:

- Za mene je još rano govoriti, jer nisam ostvario ništa konkretno, ali nadam se da ću uspjeti - rekao je tada Radulović.

Inače, Radulović je u Izraelu i Njemačkoj postigao po četiri pogotka te je s ukupno osam golova prvi strijelac Europskog prvenstva. Večeras protiv slabašne Malte ima priliku dodatno pobjeći pratiteljima.