Najskuplji transfer u povijesti engleskog nogometa je dovršen: Arsenal predstavio veznjaka

Dosadašnji kapetan West Ham Uniteda, 24-godišnji vezni igrač Declan Rice, u subotu je potpisao dugogodišnji ugovor s Arsenalom u rekordnom transferu između dva engleska nogometna kluba.

Iako nijedan od klubova nije objavio financijske detalje, britanski mediji su izvijestili da je naknada za prijelaz 123 milijuna eura fiksnog dijela te još 5,8 milijuna eura u bonusima.

"On je igrač ogromnih sposobnosti, koji već nekoliko sezona igra na visokoj razini u Premier ligi i za Englesku. Declan donosi nedvojbenu kvalitetu u klub, iznimno je talentiran i ima potencijal da bude vrlo uspješan ovdje", rekao je menadžer Arsenala Mikel Arteta u službenom priopćenju na klupskom mrežnom portalu.

Rice je u West Hamu sakupio 245 nastupa u svim seniorskim natjecanjima, a kao kapetan je imao veliku ulogu u osvajanju Konferencijske lige u prošloj sezoni, za što je dobio i nagradu kao najbolji igrač spomenutog natjecanja pod okriljem Uefe. U sjeverni dio Londona dolazi iz kluba koji je prošlu sezonu završio na 14. mjestu Premier lige, a dolazi u momčad koja se dugo vremena nalazila na čelu ljestvice i prijetila da će s trona skinuti Manchester City.

Upravo je City do sada držao rekord kad je u pitanju transfer engleskog nogometaša između dva domaća kluba, kad je 2021. za 100 milijuna funti doveo Jacka Grealisha iz Aston Ville. A skinut je i općeniti rekord za transfere u engleskom nogometu koji je držao transfer Enza Fernandeza iz Benfice u Chelsea ovog siječnja za 121 milijun eura.

Nastupi u dresu West Hama doveli su Ricea i do engleske reprezentacije za koju je odigrao 43 utakmice, iako je u mlađim dobnim kategorijama igrao za Irsku. Arsenal će biti treći londonski klub kojem će se pridružiti, budući je Chelsea bio klub u kojem je skupljao prve nogometne vještine, prije nego li je kao 14-godišnjak stigao u West Ham.

Rice će u Arsenalu imati važnu ulogu, jer je doveden kao zamjena za švicarskog reprezentativca i dosadašnjeg kapetana "Topnika" Granita Xhaku.

"Gledao sam Arsenal tijekom posljednjih nekoliko sezona i putanju kojom su išli. Pretprošlu sezonu su završili na petom mjestu, ali mogli ste vidjeti stil igre koji je Mikel implementirao. Prošla sezona je bila izvanredna sezona, ostavili su sve momčadi iza sebe, osim Man Cityja", izjavio je Rice u službenom priopćenju.

Engleski reprezentativac je treće zvučno Arsenalovo pojačanje u ovom prijelaznom roku, nakon što je njemački internacionalac Kai Havertz stigao na Emirates iz Chelseaja, a iz amsterdamskog Ajaxa je doveden nizozemski branič Jurrien Timber.

💬 “Today I’ve had my first day and I’m feeling really at home”



We’re so excited to have you, Declan ❤️