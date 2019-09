Rimac: Za trofej igram protiv kolege Trinchierija od kojeg sam učio zanat

U zagrebačkom finalu trećeg Superkupa ABA lige, u nedjelju u 20 sati u Draženovu domu, igrat će košarkaši Cedevita Olimpije i Partizana. Zeleni cedevitaši neočekivano su izdominirali Budućnost (103:75), a beogradski crno-bijeli očekivano su nadjačali slovenskog prvaka Koper Primorsku (91:77).

Nakon što su eliminirali Crvenu zvezdu, Jurica Golemac i njegovi "Primorci" nisu uspjeli iznenaditi i drugi veliki srpski klub, no Koper Primorska pružila je Beograđanima puno bolji otpor no što to sugerira konačnih "minus 14". A do toga je došlo najviše zahvaljujući vrlo korisnom Thomasu (19 koševa, 12 skokova), igraču koji može igrati na tri pozicije a potom i bivšem cedevitašu Nemanji Gordiću (14 koševa, 4 asista).

- Bili smo jako mekani i nedovoljno fokusirani u obrani pa smo u prvom poluvremenu primili 48 koševa, a u nastavku 29 i to vam sve govori. Mi moramo igrati obranu, to je naša priča. A za ovu utakmicu nismo obukli pravu odjeću. Bili smo odveć elegantni, s lijepom košuljom i kravatom, a mi moramo biti plavi okovratnici, šljakeri. Ja ću tražiti pet takvih igrača i takvi će igrati - izjavio je Andrea Trinchieri, Talijan hrvatskih korijena na Partizanovoj klupi.

- Nismo izdržali ni fizički ni energetski. Odupirali smo im se tri četvrtine, a onda smo pali u koncentraciji i skoku. A u tome je razlika između velikih momčadi i onih malo manjih. Ovaj trofej ne donosi ništa, no za nas je sjajno što smo na ovom turniru igrali protiv Zvezde i Partizana, momčadi protiv kojih otvaramo igranje u prvoj ABA ligi - kazao je Jurica Golemac čiji je prijatelj i prvi mu trenerski šef Slaven Rimac strateški nadjačao kolegu s klupe Podgoričana Slobodana Piksija Subotića.

A Piksi se, nakon debakla, požalio na sljedeće:

- Mi očito nemamo igračku širinu da bismo odigrali dobro dvije utakmice u dva dana. Cedevita je pritisnula naša dva aduta Cobbsa i Bamfortha, na njima su promijenili više igrača, nisu im dali da dišu. Nedaj Bože da smo dobili ovu utakmicu i da smo igrali finale jer ja ne znam kako bismo onda u srijedu odigrali utakmicu Eurokupa u Malagi. Cedevita je imala šest dvoznamenkastih igrača, a mi tu širinu nemamo pa čekamo da nam se vrati razigravač Nikola Ivanović i da dovedemo novog igrača na poziciji 3-4 umjesto Wooda koji je vrlo upitan.

Cedevitaši su prelomili susret već početkom drugog poluvremena, a na koncu je završilo na "plus 33" jer su se đetići potpuno raspali.

- Naša momčad na bekovima ima snagu i energiju i kada je ona prisutna onda se i neke pogreške puno lakše sakriju. Danas smo konačno dobili protok lopte, poštivali smo suigrača, no krajnji rezultat je ipak odveć radikalan, nije to slika stanja na parketu jer nama je na kraju sve ulazilo, a oni su puno promašivali - pričao je Rimac u svom stilu više tražeći riječi utjehe za pobijeđena suparnika nego riječi hvale za igru svoje momčadi.

A u njoj su čak šestorica igrača bila dvoznamenkasta - Stipanović (15 koševa), Boatright (15), Blažič (14), Miller-McIntyre (14) i Murić (10). Cedevitaši su uknjižili čak 24 asistencije u čemu je prednjačio Miller-MyIntyre (7) uz kojeg je najkorisniji igrač bio Andrija Stipanović. A on je hvalio napadački potencijal svoje momčadi koja je sinoć šutirala trice za 52 posto (12 od 23).

- Puno mi znači što nam se priključio njemački centar Zirbes jer ja sam kroz pripreme bio jedina petica pa mi je čak i peta obolila od napora. Kada se on i Simonović s nama uigraju trebali bismo biti još opasniji.

Hoće li se to moći vidjeti već u nedjelju, to je upitno jer ovo će ljubljanskoj Cedeviti (postoji i ona zagrebačka) biti treća utakmica u tri dana. A bit će to i zanimljiv dvoboj učenika i učitelja.

- Bio sam kod trenera Trinchierija, učio od njega a i često ga pitam za savjet. Ovaj put ga za savjet neću pitati, ali hoću Juricu Golemca koji je igrao protiv njega - rekao je, sa smiješkom, Rimac.

