Rijeka u svojoj povijesti nije nikad igrala s ovim klubovima

Nogometaši Rijeke izvukli su jednu od najtežih skupina ove sezone u Europskoj ligi. Prolaz u nokaut fazu tražit će u skupini F protiv talijanskog Napolija, španjolskog Real Sociedada i nizozemskog AZ Alkmaara.

Protiv klubova protiv kojih još nije igrala u Europi.

Riječani su do sada igrali protiv pet španjolskih klubova (Real Madrid, Sevilla, Real Valldolid, Celta, Real Betis), te po dva talijanska (Juventus, Milan) i nizozemska (PSV, Feyenoord). Protiv ovih klubova su ukupno odigrali 18 utakmica uz šest pobjeda, pet remija i sedam poraza.

Foto: RITZAU SCANPIX/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka Soccer Football - Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2020. FCK's Kamil Wilczek and HNK Rijeka's Niko Galeoic reacts . Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. RITZAU SCANPIX

Napoli i Rel Sociedad su izborili direktan plasman u natjecanje po skupinama, dok je AZ ove sezone već odigrao dvije europske utakmice.

Nizozemci su startali u 2. pretkolu Lige prvaka pobijedivši Viktoriju Plzen sa 3-1, no u 3. pretkolu su izgubili od kijevskog Dynama (0-2). Ispali su iz Lige prvaka, ali za utjehu preselili su u jednu od skupina Europske lige.

Napoli je u svojoj povijesti dva puta bio talijanski prvak, 1987. i 1990. pod vodstvom argentinskog majstora Diega Maradone. "Mali zeleni" je vukao Napolitance i do jedinog europskog trofeja - Kupa UEFA 1989. protiv Stuttgarta.

Prošle sezone ispao je u osmini finala Lige prvaka od Barcelone, a na Rujevicu će doći kao aktualni pobjednik talijanskog Kupa. U prva dva kola ove sezone upisao je dvije pobjede uz razliku pogodaka 8-0.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 02.10.2020., Rijeka - Navijaci Rijeke poceli su se okupljati nakon podneva kod Interspara na Rujevici, gdje su oko 13.30 docekali nogometase Rijeke nakon sto su se plasirali u grupnu fazu Europske lige. Igraci Rijek nisu smjeli izlaziti iz autobusa zbog epidemioloskih mjera, ali su se zaustavili pozdraviti najvjernije navijace. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Real Sociedad je kroz svoju povijest dva puta bio španjolski prvak (1981, 1982), a još dva puta je slavio u Kupu kralja. U Europi nema zapaženijih rezultata, najdalje je dogurao do polufinala Kupa UEFA 1983. izgubivši od HSV-a. Posljednji put baskijski sastav je igrao u Europi u sezoni 2017/18. plasiravši se u 16-inu finala EL gdje je ispao od RB Salzburga.

Momčad iz San Sebastiana je u prva četiri kola Primere upisala pobjedu i poraz, te dva remija.

AZ u svojoj riznici trofeja ima dva naslova prvaka, te četiri kupa, a u Europi je najdalje stigao do finala Kupa UEFA 1981. izgubivši od Ipswich Towna.

Prošle sezone Nizozemci su stigli do 16-ine finala Europske lige izgubivši od LASK-a. U novu sezonu nizozemskog prvenstva AZ je ušao s dva remija.