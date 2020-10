Dinamo je u Europi igrao s mnogima, ali s ovima nikada!

Nogometaši zagrebačkog Dinama borit će se u grupnoj fazi Europske lige u skupini K protiv moskovskog CSKA, nizozemskog Feyenoorda i austrijskog Wolfsbergera.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamove pripreme za novu sezonu

Zanimljivo, Dinamo niti protiv jednog od ova tri kluba nikada nije igrao u Europi.

"Modri" su kroz svoju povijest igrali protiv pet austrijskih klubova (Austrija Beč, Rapid, RB Salzburg, Sturm, Linzer ASK), pet nizozemskih (Ajax, Twente, PSV, Heerenveen, NEC), te jednog ruskog (Spartak Moskva) odigravši ukupno 32 utakmice ostvarivši pritom samo osam pobjeda uz devet remija i 15 poraza.

Svakako najzvučnije ime od skorašnjih suparnika je bivši europski prvak i dvostruki pobjednik Kupa UEFA nizozemski Feyenoord. Momčad iz Rotterdama je osvojila Kup prvaka 1970. pobijedivši u finalu Celtic sa 2-1.

Foto: Goran Stanzl/XINHUA/PIXSELL (SP)CROATIA-ZAGREB-UEFA EUROPA LEAGUE-PLAYOFF-DINAMO ZAGREB VS FC FLORA (201002) -- ZAGREB, Oct. 2, 2020 (Xinhua) -- Arijan Ademi (L) of Dinamo Zagreb vies with Markus Soomets of FC Flora during the UEFA Europa League play-off match between Dinamo Zagreb and FC Flora at Stadion Maksimir in Zagreb, Croatia, Oct. 1, 2020. (Goran Stanzl/Pixsell via Xinhua) Goran Stanzl Photo: XINHUA/PIXSELL

Nizozemci u riznici europskih trofeja imaju i dva Kupa UEFA - 1974. su u finalu slavili protiv Tottenhama, a 2002. protiv Borussije Dortmund. Međutim, već godinama momčad sa stadiona De Kuip nema izraženijeg europskog rezultata.

Prije šest godina igrali su u skupini Europske lige protiv Rijeke, izgubivši na Kantridi sa 1-3, dok su u Rotterdamu pobijedili sa 2-0. Na koncu su bili prvi u skupini, a u 16-ini finala su ispali od Rome. Rijeka je bila treća u skupini.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 01.10.2020., Zagreb - , Stadion Maksimir, Utakmica play offa UEFA Europa lige, GNK Dinamo Zagreb - FC Flora Tallinnn.Mario Gavranovic Photo: Igor Soban/PIXSELL

Posljednji trofej Feyenoord je osvojio 2018. u nacionalnom Kupu, a godinu ranije bili su posljednji put prvaci. U novu sezonu momčad koju vodi Dick Advocaat je ušla s dvije pobjede i remijem i trenutačno je treća na ljestvici iza Ajaxa i Heerenveena.

Moskovski CSKA također ima europski trofej, 2005. je slavio u Kupu UEFA porazivši u finalu Sporting sa 3-1, a za moskovski sastav je u finalu zaigrao Ivica Olić.

Prošle sezone CSKA nije uspio proći skupinu Europske lige, no 2018. je dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Arsenala. Posljednji trofej CSKA je osvojio 2016. kada je osvojio naslov prvaka.

Nakon devet kola CSKA, u čijim redovima igraju Nikola Vlašić i Kristijan Bistrović, se nalazi na četvrtom mjestu sa 16 bodova, četiri manje od lidera Zenita i moskovskog Spartaka.

Foto: Goran Stanzl/XINHUA/PIXSELL (SP)CROATIA-ZAGREB-UEFA EUROPA LEAGUE-PLAYOFF-DINAMO ZAGREB VS FC FLORA (201002) -- ZAGREB, Oct. 2, 2020 (Xinhua) -- Lovro Majer (C) of Dinamo Zagreb vies with Vlasiy Sinyavskiy (L) of FC Flora during the UEFA Europa League play-off match between Dinamo Zagreb and FC Flora at Stadion Maksimir in Zagreb, Croatia, Oct. 1, 2020. (Goran Stanzl/Pixsell via Xinhua) Goran Stanzl Photo: XINHUA/PIXSELL

Wolfsberger je tek treći put u povijesti izborio Europu. U premijernom nastupu, 2015. je zapeo u kvalifikacijama Europske lige, dok je lani dogurao do natjecanja u skupini osvojivši posljednje četvrto mjesto iza Istanbul Basaksehira, Rome i Borussije Mönchengladbach.

Od šest susret, Austrijanci su upisali pobjedu, dva remija i tri poraza. Jedinu pobjedu ostvarili su na gostovanju kod Borussije (4-0), a dva puta su remizirali s Romom (1-1, 2-2).

Wolfsberger je trenutačno tek deveti u austrijskom prvenstvu s tri boda iz tri susreta. U momčadi je i jedan Hrvat, bivši napadač Varaždina i Rijeke Dario Vizinger.