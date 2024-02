'Rijeka neće izgubiti u Maksimiru, iako je Dinamo oživio! Sve me podsjeća na 1999.'

Današnja utakmica Dinama i Rijeke na Maksimiru mogla bi odrediti puno toga. Tako razmišlja i Damir Milinović koji je u karijeri igrao za oba kluba koji se bore za naslov prvaka Hrvatske.

- Moguće, posebice nakon jučerašnjeg remija Hajduka s Varaždinom. No, pobijedi li Rijeka, pobjeći će Dinamu na devet, a Hajduku na četiri. No, u slučaju pobjede, Dinamo bi se mogao još približiti Rijeci i Hajduku. Do utakmice s Betisom, mislio sam da će Rijeka biti puno bliže pobjedi u Maksimiru. Ali vidio sam da Dinamo izvlači neku posebnu snagu, ne znam od kuda. Razigrani su, a i publika se vratila na Maksimir. No, i dalje mislim da je Rijeka trenutačno u boljoj situaciji, igra bolje, stabilnija je i mislim da Rijeka neće izgubiti u toj utakmici. Navijači Hajduka vjerojatno bi najviše voljeli remi ili da pobijedi Dinamo kako im Rijeka ne bi previše pobjegla. Rijeka ima pozitivan niz, dobro ozračje u klubu, rasprodali su cijelu tribinu i tražili dodatne ulaznice. To najbolje govori kolika je euforija u Rijeci. Mislim da Rijeka neće razočarati u Maksimiru - počeo je Milinović.

Malo tko je na polusezoni bio sklon tezi da se Rijeka ovako može uključiti u borbu za naslov. U tim su kalkulacijama najčešće pričali o Hajduku i Dinamu, a sada je situacija malo drugačija. Što je po vama Rijekin najveći forte?

- Ova Rijeka me podsjeća na onu 1999. godine kada nitko nije davao ni najmanje šanse da će se boriti za naslov prvaka. Borili smo se do zadnje minute, nažalost nismo uspjeli. Ova momčad ima povezanost u momčadi, nema velikih zvijezda i to je radna momčad. Željko Sopić je to sve dobro posložio. Rekao bih da čak imaju fanatičan pristup, puno razgovara s igračima. S rezultatima i pobjedama stvoreno je ozračje, zasluženo su na vrhu. Svi kažu da nema opterećenja, no ono je svaku utakmicu. Mislim da Rijeka već sada ima lagani pritisak. No, uvijek to profesionalno i pametno odbacuju od sebe, pa i trener od igrača. Idu iz utakmice u utakmicu. S vremenom su stvorili vibru i navijači su to prepoznali. Puno ih navijača podržava na Rujevici, pa i u gostima i to ih sve skupa drži na ovom putu - kaže Milinović.

Sopić je odlično kalibrirao momčad, donio određene taktičke novitete i momčadi prenio jedinstvenu energiju, dugo tako nešto nije viđeno u našem nogometu.

- Sopić je donio tu svoju fanatičnost kada je Goricu uspio spasiti od ispadanja. To je prenio na igrače Rijeke koji djeluju kao kompaktna cjelina. Teško ih je dobiti na Rujevici, posebice ove slabije momčadi. Rijeka igra konstantno i ne zabija samo jedan igrač, više ih je raspoloženih. Sav teret utakmica nije na samo jednom igraču već je napravljen balans. Vidimo da se Sopić ne libi napraviti zamjenu ni u 20. ili 30. minuti, što neki ne odobravaju. No, baš to je razlog zbog kojeg uspijeva održati visoku koncentraciju. Tko to ne pokazuje, ide vani. Rijeka je čvrsta i agresivna i kada nema zvijezda, svi se bore za mjesto u momčadi.

U samo nekoliko kola, Sopić je od Rijeke stvorio najveći izlog u ligi.

- Slažem se. Zato što veliki igrači koštaju milijune. Osim Marka Pjace, sve su to igrači koji su pažnju na sebe skrenuli u zadnjih pet-šest mjeseci. Cijena im je narasla, menadžeri dolaze, prvi su na ljestvici, svi pričaju o Rijeci... Ta momčad ima što pokazati i pojedinci će se moći prodati jer su kvalitetni. Tu su Pašalić, Ivanović, Janković... Vjerujem da će se na ljeto neki od njih prodati u dobre klubove, iako ne bih volio da se momčad tek tako rasproda.

Dinamo je u utakmici protiv Betisa pokazao neke elemente igre koje je mjesecima tražio. U toj su utakmici oživjeli.

- Baš to. Imam osjećaj da su oživjeli. Trebalo im je neko vrijeme da sazru, skupe energiju i prepoznaju što se od njih traži. Četiri dana prije Betisa, nisu bili sjajni protiv Varaždina, a onda su tako odigrali protiv momčadi Lige petice. Pokazao je Dinamo unutarnju energiju, probudili su publiku koja se vratila na maksimirske tribine. Baš zbog toga očekujem dobru utakmicu danas. Bod ne igra ni jednima, ni drugima i bit će to otvorena utakmica.

Važan faktor u borbi za naslov igrat će činjenica što je Dinamo puno više odigrao važnih utakmica u odnosu na konkurente u borbi za naslov?

- Naravno da iskusan igrač zna bolje reagirati, nego netko tko je 'zelen'. No, Rijeka ima unutarnju energiju koja ih tjera, zajedničku žicu zbog koje ne odustaju i daju maksimum. Bez toga ne možeš biti dobar igrač. Dinamo ima iskusniju momčad, no Rijeka se diže. U Maksimiru su zadnji put izgubili 1:2, a na Rujevici je bilo 2:2, sigurno će to biti u glavama Rijekinih igrača. Dinamovci su se sigurno dobro odmorili za ovu utakmicu i dobro se pripremili za Rijeku.

Je li Rijeka rasterećenija u toj borbi za naslov, budući da nema imperative kao Dinamo i Hajduk?

- Stalno se govori da Rijeka može igrati bez pritiska. No, kada ste prvi na ljestvici i kada imate dobro posloženu momčad, navijače iza sebe, onda se ne može pobjeći od pritiska. Ne pobijedi li Rijeka, ili izgubi, navijači će sigurno biti tužni. Na početku možda nije bilo imperativa, a sada u Rijeci razmišljaju kako žele pobijediti i Dinamo i Hajduk na Rujevici. Opterećenje će uvijek postojati. Pitanje je samo želi li netko to skriti i skinuti pritisak s momčadi.

Osjeća li se euforija u Rijeci?

- Naravno. Kao nekada, stari i mlado opet prati i navija za Rijeku koja je bila oblijepljena transparentima: 'Svi u Zagreb'. U slučaju dobrog rezultata, Rujevica će opet biti rasprodana. Stadion je lijepo popunjen i protiv manjih momčadi.

Bez obzira na doseg ove sezone, Rijeka je također ušla u neko novo razdoblje.

- Osvoji li Rijeka prvenstvo i bude li igrala u Europi, bit će prilike za prodaju igrača. A lakše će se dovesti i pojačanja. Ne znam što u klubu planiraju, hoće li prodati klub ili dovesti neki novi kapital. No, predsjednik Damir Mišković radi dobar posao, sportski menadžment pogodio je s igračima koji su od anonimaca pretvoreni u prepoznatljiv proizvod kojega možete prodati. Vjerujem da će klub i dalje nastaviti u dobrom smjeru, bez obzira na rezultat u prvenstvu ove sezone. Nadam se pozitivnoj energiji i dobrom nogometu na Rujevici sljedeće sezone.

Kako vidite Hajduk?

- Hajduk uvijek dobro krene u prvenstvo. Imali su prednost od osam bodova. Igraju toplo-hladno, previše ovise o individualnoj kvaliteti, Livaji ili Kaliniću. Do sada nisu pokazali igru za naslov prvaka. Vidjelo se to i u Varaždinu gdje su praktično cijelo poluvrijeme igrali s igračem više, a nisu uspjeli pobijediti. Odavno nisu imali ovakvu podršku i euforiju, no morat će se potruditi za naslov prvaka - zaključio je Milinović.

