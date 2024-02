Sopić: 'Jako teško da ćemo izgubiti. U boljoj smo poziciji od Dinama'

To su utakmice koje se čekaju, pred nama je pravi derbi, utakmica koja plijeni pažnju. No sudar Dinama i Rijeke sad je posebno zanimljiv i napet jer je borba za naslov prvaka potpuno otvorena, s pravom se u toj borbi nadaju Rijeka, Hajduk i Dinamo da će na kraju kao prvi proći ciljnom ravninom. Rijeka u Maksimir dolazi s lijepom bodovnom prednosti, ali poraz bi tu prednost prepolovio sa šest na tri boda, a uz to Dinamo ima i utakmicu manje. S druge strane, pobjeda Rijeke zacijelo bi značila i kraj za plave u utrci za naslov, tada bi zaostatak bio devet bodova, a to je teško nadoknadivo koliko god se i nakon te utakmice ima puno za igrati.

Sopić: Teško da ćemo izgubiti

S takvim trenutačnim bodovnim stanjem remi bi u svakom slučaju više odgovarao Rijeci. Doduše, treneri Željko Sopić i Sergej Jakirović složni su kad kažu da ovaj derbi neće još ništa riješiti.

GALERIJA Rijeka na punoj Rujevici pregazila Lokomotivu (4:0)

– Ne treba govoriti da je to utakmica svih utakmica... Igra se za tri boda. Polazišna točka je bolja za nas nego za Dinamo, no ta utakmica ništa neće odlučiti. Najvažnije je da moji igrači, zajedno sa stručnim stožerom i svim navijačima Rijeke, uživaju u nogometu, da pokažemo gard prije svega i igru koja je Rijeku krasila u prvom i aktualnom dijelu sezone – kazao je Sopić.

Nogometni kibici mogu se nadati dobroj utakmici jer Rijeka igra napadački, opasna je, stvara puno prilika i ima najbolji napad lige, dojam je da je plavima puno opasnija nego što je bio Betis. Sopić je plavima čestitao na prolasku preko Španjolaca i o mogućem spomenutom remiju rekao:

– Važno je samo s kakvim gardom mi idemo gore. Može se dogoditi da mi izgubimo, teško, ali može se dogoditi. Jako teško. Ostavit ćemo srce na terenu i pokušati pobijediti, uostalom, kao i protivnik.

VEZANI ČLANCI:

Betis je Dinamu pred derbi s Rijekom jako dobro došao, napunili su se plavi samopouzdanjem, ponovno imaju pravo na optimizam. Doduše, bit će umorniji od Riječana, ali u ovakvim utakmicama adrenalin bi morao duže držati energiju momčadi.

Pjaca ključni čovjek

U svakom slučaju čekaju nas zanimljivi dvoboji na terenu. Jedan od zanimljivijih bi mogao biti sudar bivšeg igrača Dinama Marka Pjace i bivšeg igrača Rijeke Stefana Ristovskog. To čak može biti i ključan dvoboj, Pjaca će sigurno imati velike motive protiv svog bivšeg kluba koji ga je propustio dovesti pa je završio u Rijeci. No bit će borbe i na drugoj strani gdje će vjerojatno prijetiti Pašalić Perkoviću, igrač je to opasnog udarca iako mu u zadnje vrijeme ne ide kao donedavno. Imat će i Riječani puno posla ostanu li krila plavih na razini na kojoj su bila protiv Betisa. Jakirović je Hoxhi i Kaneku dao slobodu u napadu i mogu napraviti nered riječkim bekovima, a stoperi će zacijelo imati puno posla s Petkovićem koji je u dobroj formi.

Zbog potrošnje protiv Betisa, Jakirović će sigurno nešto mijenjati, iako zapravo i nema previše dvojbi, Ogiwara ima problema, Bulat će teško biti spreman, tek mora odvagnuti hoće li se u sastav vratiti Ademi koji nije mogao igrati protiv Betisa, iako su Mišić i Sučić odradili sjajan posao.

VIDEO Bivši nogometaš Bayerna i Dinama o senzacionalnom podvigu Dinama i najavljuje utakmicu svih utakmica