Kek upozorio Riječane: 'Strah me što će biti s klubom ako Mišković ode, ali jedno ne razumijem'

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije i bivši trener hrvatskog prvoligaša Rijeke Matjaž Kek, bio je na ljubljanskom stadionu u četvrtak kada je njegov bivši klub doživio jedan od najvećih europskih debakala u svojoj povijesti. Olimpija je momčadi koja se prošle sezone žestoko natjecala za naslov prvaka Hrvatske zabila čak pet golova bez da je ijedan primila. Riječani su time stalni na kraj vlastitim europskim neuspjesima ove sezone, a na sve se osvrnuo i slovenski trener.

"Znate i koliko sam vezan uz Rijeku, ali Olimpijina igra bila je baš za guštanje. Već na Rujevici je Olimpija u drugom poluvremenu dala naslutiti koliko je dobra i da zaslužuje puni respekt... Ne znam što bih rekao... Primiš gol u 2. minuti, što je uvijek šokantno. Ne pribereš se već primiš drugi, pa napraviš ogromnu pogrešku za treći gol i raspadneš se. Nije da se takve stvari ne događaju u nogometu", rekao je Kek na početku svog intervju za Sportske novosti.

"Postoje neke stvari koje nikad neću razumjeti. Godinama sam bio u Rijeci i znam koliko je vole navijači, ali ne možeš klub voljeti samo kad pobjeđuješ. Dapače, ljubav treba biti još veća kad je teško, kad izgubiš utakmicu, kad si u problemu", kazao je o sukobu navijača i čelnika kluba, a osobito predsjednika Miškovića. Na utakmici u Ljubljani Armada se sukobila s policijom nakon paljenja baklji. Vatra je gorjela na tribini, slovenski navijači su nastojali doći do gostujućih mjesta, a policija je nastojala smiriti situaciju na jednoj i na drugoj strani.

"Sjetite se ljeta 2015., kad smo nakon 2:2 u gostima doma izgubili od Aberdeena 3:0. Mislio sam da ću propasti od srama za vrijeme utakmice, da ću pobjeći iz grada. Ili tri godine kasnije kad nas je eliminirao Sarpsborg. U Rijeci sam u tih pet godina dobro spoznao sljedeće - klub se nakon svakog teškog poraza redovito dizao na noge i vraćao još jači. Rijeka na čelu s Damirom Miškovićem ime fenomenalan kontinuitet, a pogrešaka i poraza će uvijek biti. Ne postoji klub na svijetu koji to ne proživljava", rekao je Kek prisjetivši se vlastitog bolnog poraza pa se ponovo osvrnuo na kritike koje su upućene Damiru Miškoviću:

"Svašta ljudima padne na pamet. Znam dobro kakva je bila Rijeka 2013. kad sam došao. I jednako dobro znam kakva je danas. Mišković je predsjednik kojeg porazi bole više od bilo koga, samo što to dobro skriva. Znate, u Rijeci smo uvijek imali stav da smo sami i da se borimo protiv svih, jer takva je stvarnost. A Mišković bi uvijek bio predvodnik u takvim stavovima. Čitam te napade i pitam se što ako Miškoviću pukne film pa napusti Rijeku? Znate li gdje bi Rijeka završila da se to dogodi? Strah me je i razmišljati o tome, a kamoli naglas nešto reći..."

Rijeka je na početku neočekivano smijenila trenera Željka Sopića pod čijim je vodstvom momčad fenomenalno igrala. Dapače, nakon Keka niti jedan se trener nije uspio dulje zadržati na klupi i stvoriti kontinuitet. "Klub je svetinja, to je osnovni nogometni postulat. I Miškoviću jedina vodilja od prvog dana kako smo se upoznali. Miškovićeva je uvijek bila zadnja kad je u pitanju strategija kluba, nikad nije moja bila zadnja. Što je i normalno, jer Mišković donosi novce klubu i to radi sam, vrlo često iz svog džepa. S druge strane, nikada mi se nije uplitao u rad kao treneru, jer zna da to ne može klubu donijeti dobro. Još uvijek sam jako dobro upućen u sve što se događa na Rujevici i znam da je i danas tako. Trener je taj koji ima punu slobodu, a onda i odgovornost. Za težak poraz u Ljubljani odgovorni su igrači, kao i oni koji ih vode na treninzima i utakmicama. Mišković odgovara za stanje u klubu, a klub se ne vodi od danas do sutra, od utakmice do utakmice. Rijeka je imala fenomenalnu prošlu sezonu, Rijeka i sad ima golemi potencijal za koji ne dvojim da će vrlo brzo doći na svoje. Mišković je najveće jamstvo da hoće, jer tako je kod njega već 12 godina", komentirao je Matjaž Kek, a osvrnuo se i na pad većine hrvatskih klubova u europskim natjecanjima.

"U HNL se jako puno ulaže, ima i dosta gledatelja, veliki medijski tretman i praćenost. Sve je to super. Međutim, europski nogomet ide naprijed velikim koracima, jer se ulažu golemi novci i standardi se stalno dižu. Hrvatski klubovi to realno ne mogu pratiti s financijskim ulaganjima. Međutim, ti klubovi moraju shvatiti da u sve snažnijoj Europi mogu proći samo ako će raditi jako puno i jako sustavno. Najprije u svojim Akademijama, a onda i po pitanju skautinga i svega što ide uz nogomet. Europa ne prašta pristup koji je malo površniji. Vaši klubovi moraju prihvatiti da su se stvari promijenile i da se rad i u klubovima mora mijenjati."

