Revanš Primusa i Chandlera uz Franka Mira u borbi za iskupljenje

Bellator je napokon ugovorio dugoočekivani revanš borbe za naslov prvaka lake kategorije između Brenta Primusa i Michaela Chandlera. Ova sjajna borba predvoditi će Bellator 212 kojim promocija debitira na Havajima.

Bellator 212 nosi službeni naziv “Salute The Troops” s obzirom na to da su američke obrambene snage ušle u organizaciju eventa zajedno s promocijom. UFC je također svojevremeno organizirao nekoliko evenata u američkim vojnim bazama pod nazivom “Fight for the Troops” pa bi ovo vjerojatno trebalo biti nešto slično tome.

Primus vs. Chandler 2

Dugoočekivana borba za titulu lake divizije s razlogom nosi ovaj epitet. Brent Primus (8-0 MMA) je Chandleru oduzeo titulu prvaka na Bellator 180 eventu održanom u lipnju prošle godine. Tad ga savladao prekidom nakon dvije i pol minute, a Chandler je u samom otvaranju borbe nezgodno stao i ozlijedio nogu. Ipak, skačući na jednoj nozi, Chandler je Primusa umalo nokautirao, da bi onda ipak bio prisiljen odustati. Od tada se čeka na ovaj revanš, koji je bio ugovoren za ljeto, no Primus je otkazao borbu zbog ozlijede. Michael Chandler (18-4 MMA) je od njihova prvog susreta nastupio dvaput, upisavši pobjede nad Goitiem Yamaguchijem te Brandonom Girtzom. Nedavno je potpisao novi ugovor s Bellatorom u kojem je nastupio čak 17 puta.

[video: 28291 / ]

Frank Mir i Javy Ayala u borbi za iskupljenje

Na Havaje će ovog vikenda otputovati i bivši UFC prvak Frank Mir koji se u co-main eventu bori s Javyjem Ayalom.

Frank Mir (18-12 MMA) se od 2001. do 2016. borio samo u UFC-u. Ondje je osvojio titulu teške divizije nakon što je na predaju prisilio Tima Syviu na UFC-u 48. No titula mu je oduzeta nakon prometne nesreće s motorom zbog koje je iz kaveza mora izbivati više od godine dana.

Opasni Mir, posebno poznat po odličnom parteru, pobijedio je velika MMA imena kao što su Tim Sylvia, Antonio Rodrigo Nogueira (Big Nog), Bigfoot Silva, Roy ‘Big Country’ Nelson, Mirko Filipović, Cheick Kongo i, naravno, Brock Lesnar. Međutim, Mir je pao na doping kontroli nakon što je izgubio od Marka Hunta na UFC Fight Nightu 85 2016. i tada je napustio UFC. Kad mu je istekla suspenzija, debitirao je u Bellatoru i to na 198. priredbi u četvrtfinalu World Heavyweight Grand Prixa. Izgubio je od Fedora Emelianenka.

Mir će se nakon tri poraza pokušati vratiti na pobjedniče staze u meču protiv Javyja Ayale (10-7 MMA). Ayala se istakao u Bellatorovoj teškoj diviziji pobjednom nad Sergejem Kharitonovim na Bellatoru 163 prije dvije godine kad je nokautirao ovog opasnog udarača nakon samo 16 sekundi. Međutim, od tad je izgubio od Cheicka Konga i Royja Nelsona te će također dati apsolutno sve od sebe da se vrati na pobjedničke staze.

U preostale tri borbe „main carda“ gledamo i Bellatorovog rekordera po broju uzastopnih pobjeda, AJ McKeeja (12-0 MMA), protiv Daniela Crawforda (10-2), Dereka Camposa (19-7 MMA) i Sama Siciliju (16-9 MMA) te južnoamerički ženski okršaj između Alejandre Lare (7-2 MMA) i neporažene Juliane Velasquez (7-0 MMA).

Bellator 212 pratite uživo 15. prosinca, u noći s petka na subotu, od 3:00 h poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u.

Bellator 212

Brent Primus vs. Michael Chandler

Frank Mir vs. Javy Ayala

AJ McKee vs. Daniel Crawford

Derek Campos vs. Sam Sicilia

Alejandra Lara vs. Juliana Velsquez

