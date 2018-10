Recept za zlato – strani trener, bogati klubovi i kadetske lige

Odbojkaši Poljske postali su tek četvrta zemlja kojoj je uspjelo obraniti naslov svjetskog prvaka. Prije njih to je uspjelo bivšem Sovjetskom Savezu, i to u tri navrata (1949.-1952., 1960.-1962., 1978.-1982.), Italiji i Brazilu koji su čak triput zaredom bili svjetski prvaci. Talijani su slavili od 1990. do 1998. godine, a Brazilci od 2002. do 2010. godine.

Popularniji od nogometa

– Uspjeh Poljaka nije od jučer. No, njihova obrana naslova možda je vrednija od onih prijašnjih, Italije ili Brazila, jer je na ovom SP-u bilo najmanje pet kandidata za zlatnu medalju. Možda većina ljudi ne zna, ali odbojka je u Poljskoj najpopularniji sport. Da, zvuči možda nestvarno, ali odbojka je popularnija od nogometa – rekao je Ivan Rančić, izbornik hrvatske odbojkaške reprezentacije.

Odbojka je u Poljskoj tradicionalan sport. Svjetske medalje Poljaci su osvajali još tamo krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina kada su dvaput bili brončani. Svjetski naslov osvojili su i 1974. godine, a imaju i srebro iz 2006. godine.

– Većina igrača ove reprezentacije igra u domaćoj ligi. I nisu svi u jednom klubu, nego ima igrača iz Szczecina, Resovije, Gdanjska, Belchatowa, Jastrzebije, Kozlea i Varšave. Svi ti klubovi imaju milijunske budžete, negdje između pet i šest milijuna eura godišnje. Poljska je liga primamljiva i najboljim svjetskim igračima koji u zadnje vrijeme dolaze sve više i više – rekao je Rančić.

Samo dvojica igrača ove zlatne generacije igraju u inozemstvu – Kubiak u Osaki i Nowakowski u Lokomotivu iz Novosibirska.

– Poljska ima odlično razvijen sustav natjecanja u mlađim dobnim kategorijama. Imaju posebne lige u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. U Hrvatskoj će ove sezone, zahvaljujući novom vodstvu Hrvatskog odbojkaškog saveza na čelu s predsjednikom Ante Bakovićem, početi kadetska liga koja u susjednoj Sloveniji i Srbiji postoji godinama – istaknuo je Rančić.

Izbornik Poljske je Belgijac Vital Heynen.

Andrić jedini Hrvat u Poljskoj

– Sjajan stručnjak. Često se znamo dopisivati i izmjenjivati mišljenja. On je ujedno i trener njemačkog kluba Fridrihshavena. Poljska u posljednjih 15 godina nema domaćeg izbornika. Reprezentaciju su vodili Talijani, Argentinci i Francuzi – istaknuo je naš izbornik.

Od hrvatskih igrača u Poljskoj je igrao tek Leo Andrić.

– Trenutačno nemamo tako kvalitetnog igrača koji bi mogao potpisati za jedan od vodećih poljskih klubova – istaknuo je Rančić.

Leo Andrić igrao je u Kielcu, u gradu u kojem je rukomet ipak bio uspješniji sport.

– Igrao sam u klubu koji se borio za ostanak, ali i koji se borio s financijama. Kad sam otišao, sljedeće godine odmah je ispao iz lige. No, šest-sedam klubova u ligi top su topova. I po rosteru i po financijama. Njihove dvorane rasprodane su mjesecima unaprijed i za domaće i za europske utakmice. Bilo mi je gušt igrati – istaknuo je Andrić.