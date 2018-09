Luka slavi 33. rođendan: Real sjajnim videom čestitao hrvatskom kapetanu

Hrvatski kapetan Luka Modrić danas slavi 33. rođendan. Najbolji igrač nedavnog SP-a u Rusiji gdje je predvodio vatrene do srebrne medalje već je šest godina u madridskom Realu.

Real se sjetio Lukina rođendana te je složio sjajan video u kojem je su prikazani najljepši potezi hrvatskog veznjaka u kraljevskom klubu.

Modrić je s kraljevskim klubom bio četiri puta europski prvaka te je osvojio jedan naslov španjolskog prvaka i Kup kralja.

Luki su rođendan čestitali iz HNS-a, Fife...

🎂🎁🎉

Happy birthday to our #Croatia captain and icon @lukamodric10 - we wish him all #TheBest! If you know what we mean 😉#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/np7mocy3dj