Rakitić otkrio svoje ciljeve s Hajdukom. Riječi bivšeg vatrenog oduševit će navijače bijelih

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (36) ovog je ljeta prešao u Hajduk. Jedan od najvećih u povijesti hrvatskog nogometa je za Transfermarkt opisao svoj dolazak u splitski klub: "Moj prijatelj Nikola Kalinić bio je sportski direktor kluba. Bombardirao mi je telefon (smije se). Osim toga, moj najbolji prijatelj je iz Splita, a on mi je godinama govorio da ako nešto želim napraviti za njega, da dođem u Hajduk. Prije nekoliko mjeseci ili godina nisam to očekivao. Nisam to ni planirao", rekao je, pa dodao:

"Dogodile su se razne stvari i kao obitelj smo zaključili da je to ono što mi nedostaje u karijeri. Osjetio sam i da nešto želim vratiti Hrvatskoj. Nije to bila odluka koja je bila donesena protiv Al Shababa ili Saudijske Arabije." Je li Hajduk njegov zadnji klub u karijeri: "Ne želim govoriti o činjenici da mi se karijera primiče kraju (smije se). Želim nastaviti dok osjećam leptiriće u trbuhu, dok sam zdrav i dok mogu pod svojim uvjetima sve pratiti. Vidjet ćemo hoće li to biti još jedna, dvije, tri ili pet godina."

Još uvijek ima vremena ostvariti svoju želju, ali tog vremena je sve manje i manje. Čini se da se i pomirio s tom činjenicom: "Nikad si neću oprostiti što nisam zaigrao u Serie A. Volio bih to, a u nekoliko sam prilika tome bio i blizu. Nažalost, nikad se nije realiziralo. Šteta. Ali zaista mogu biti nevjerojatno ponosan na svoju karijeru."

Skupio je dosta klupskih trofeja i na ligaškoj i na europskoj razini. Iako u svojoj vitrini ima i Ligu prvaka, tko bi rekao da mu je onaj manje vrijedan ipak važniji? Ali važniji je, evo zašto: "Najvažniji je onaj za osvajanje Europske lige 2014. sa Sevillom. Za mene je on predstavljao iskorak na najvišu europsku razinu. Poslije njega sam otišao u Barcu." Potom je nastavio riječima o Sevilli: "Kad sam ondje stigao 2011., nisam znao što očekivati. Od prvog dana je sve sjelo na svoje mjesto, a i prvi sam dan ondje upoznao svoju suprugu. Nisam rođen kao dječak iz Seville, ali tako ću umrijeti."

97 nastupa je skupio u Ligi prvaka, još mu tri nedostaju da dohvati stotku. Nada se i vjeruje da će sa sadašnjim klubom dohvatiti tu broju: "Nadam se da ću je odigrati. To bi značilo da sam postao prvak s Hajdukom. Liga prvaka je san, a ja sam je osvojio i zabio sam gol u finalu."

