Rakitić otkrio senzaciju: Hrvatska me zvala da se vratim u reprezentaciju. Spreman sam to napraviti

Hrvatski vezni nogometaš Ivan Rakitić, koji će u nedjelju napuniti 36 godina, rekao je da ne razmišlja o povratku u reprezentaciju Hrvatsku, ali je spreman zaigrati za nju, ukaže li se potreba za tim.

"Zvali su me i razgovarali smo o tome, to je točno", izjavio je Rakitić u intervjuu za španjolske novine Marca objavljenom u subotu.

Prošli mjesec se 34-godišnji Toni Kroos, vezni igrač Real Madrida, vratio u reprezentaciju Njemačke uoči Europskog prvenstva koje je na rasporedu u lipnju.

"Prvo što su rekli u Hrvatskoj bilo je 'ako može Toni, može i Ivan'. Vidio sam nekoliko takvih komentara, ali ne razmišljam o tome“, rekao je.

Rakitić je za Hrvatsku odigrao 106 utakmica i zabio 15 golova te je kao dokapetan momčadi igrao u finalu Svjetskog prvenstva 2018. Rekao je da ne razmišlja o povratku "zbog poštovanja prema igračima koji su izborili nastup na Europskom prvenstvu".

"Oni zaslužuju igrati na njemu, zar ne? Zaslužuju da ih ja podržavam izvana".

Hrvatska će u sklopu priprema za Europsko prvenstvo u Njemačkoj sudjelovati na turniru Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 22. do 26. ožujka.

"Za dva tjedna bit će u blizini, u Abu Dhabiju, gdje će igrati prijateljske utakmice. Pozvali su me da ih posjetim i budem s njima. Hrvatska reprezentacija uvijek, ali baš uvijek, može računati na moju pomoć u svemu“, rekao je Rakitić koji se oprostio od igranja za Hrvatsku u rujnu 2020., kad je iz Barcelone prešao u Sevillu.

"Pozove li me Hrvatska zbog potrebe, ako se bilo što dogodi i zatreba me na terenu, ja ću se naravno odazvati i biti ondje 100 posto. Ali nadam se da se to neće dogoditi", izjavio je.

"Ondje su Luka (Modrić) i društvo. U vrhunskoj su formi. Oni zaslužuju igrati na Europskom prvenstvu, jer su ga izborili igrajući kvalifikacije i boreći se iz dana u dan", napomenuo je donedavni kapetan Seville.

"Ponavljam, dogodi li se bilo kakva stvar oni mogu računati na mene. To zna izbornik (Zlatko Dalić), a i čitava Hrvatska. Ne bih mogao reći 'ne' toj sjajnoj družini", zaključio je.

Prije malo više od mjesec dana otišao je u Saudijsku Arabiju gdje igra za prvoligaša Al-Shabab. U prvom nastupu zabio je gol, a onda odigrao još tri utakmice. Rakitić je ispričao da je zadovoljan životom i igranjem u Saudijskoj Arabiji, gdje nastoji pomoći u razvoju tamošnjeg nogometa. On je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2015. godine, a sa Sevillom Europsku ligu 2014. i 2023.