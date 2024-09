Prvaci zaustavili pobjednički niz Bayerna! Leverkusen ostaje kamen spoticanja za Bavarce

U derbiju 5. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern Munchen i Bayer Leverkusen su pred 75.000 gledatelja na Allianz Areni odigrali 1-1. Bio je to okršaj aktualnog lidera i aktualnog prvaka Bundeslige. Bayern je dominirao veći dio utakmice, Bavarci su imali 67 posto posjeda lopte i 19 udaraca, dok su "Apotekari" uputili tek tri udarca, ali je na koncu završilo 1-1. Gosti su poveli u 31. minuti lijepim golom Roberta Andricha. Alejandro Grimaldo je ubacio iz kornera, lopta je došla do Granita Xhake koji je asistirao Andrichu, a ovaj sjajno pogodio sa 18 metara. Bio je to jedini udaraca "aportekara" u prvom poluvremenu prema vratima Manuela Neuera.

Bavarci su uspjeli izjednačiti u 39. minuti golom Aleksandra Pavlovića koji je fantastično pogodio s više od 25 metara. Bayern je već na samom otvaranju drugog dijela mogao do vodstva, no Serge Gnabryja je u 48. minuti dva puta uzdramo okvir suparničkog gola. Domaćin je i u nastavku prvenstva nizao prilike, ali rezultat se više nije mijenjao. Bavarski sastav je zadržao vrh ljestvice s dva boda više od RB Leipziga koji je sa 4-0 porazio Augsburg na čijim vratima je branio hrvatski vratar Nediljko Labrović.

RB Leipzig je gotovo rutinski stigao do uvjerljive pobjede s kojom je skočio na drugo mjesto ljestvice. Slovenac Benjamin Šeško je doveo domaći sastav u vodstvo u 11. minuti, a smo četiri minute kasnije pogodio je za 2-0. Augsburg se mogao vratiti u 27. minuti, ali Jeffrey Gouweleeuw nije realizirao jedanesterac. Pucao je u donji lijevi kut, ali je Peter Gulacsi odlično obranio. Već na samom otvaranju nastavka Lois Openda je pogodio za 3-0, da bi Xavi Simons u 58. zabio i četvrti gol za Leipzig. Labrović je branio za goste, a cijeli susret je odradio i Kristijan Jakić.

GALERIJA Bjelica pobjedom proslavio povratak u Dinamo! Plavi u velikom stilu najavili kraj krize

Wolfsburg i doprvak Stuttgart su odigrali 2-2, a gosti su izvukli bod golom u sedmoj minuti nadoknade i to s igračem manje. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Jonasa Winda, no 12 minuta kasnije je izjednačio Enzo Millot. Francuski veznjak je imao priliku zabiti iz kaznenog udarca, no Kamil Grabara je obranio njegov udaraca. Srećom po Millota lopta se odbila do njega, pa je iz drugog pokušaja ipak pogodio. Gosti su u 63. minuti ostali bez isključenog Atakara Karazora, a samo pet minuta kasnije Mohamed Amoura je doveo Wolfsburg do nove prednosti. Ipak u posljednjim trenucima susreta Deniz Undav je pogodio za 2-2. Lovro Majer nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede.

Borussia Moenchengladbach je golom Tomaša Čvančara u šestoj minuti nadoknade pobijedila Union Berlin sa 1-0. Za goste zbog ozljeda nisu nastupili Josip Juranović i Ivan Prtajin. St Pauli je na gostovanju porazio Freiburg sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu sezone. Strijelci su bili Elias Saad (13, 72) i Odalapo Afolayan (45). U petak je Borussija Dortmund pobijedila Bochum sa 4-2 premda je nakon 21 minute bila dva gola u zaostatku. Kolo u nedjelju zatvaraju susreti Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt, te Hoffenheim - Werder Bremen. Na ljestvici vodi Bayern sa 13 bodova, RB Leipzig ima 11, a Bayer Leverkusen i Borussija Dortmund po 10 bodova.

VIDEO Prvi trening Nenada Bjelice kao novog/starog trenera Dinama