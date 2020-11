Propali snovi, Hrvati ispustili Svjetsko prvenstvo iz ruku: Jedan šut je presudio

Hrvatski malonogometaši nisu uspjeli izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu u Litvi koje će se održati od 12. rujna do 3. listopada sljedeće godine, bolji od njih su u uzvratnom susretu dodatnih kvalifikacija u Brnu nakon drame izvođenja šesteraca bili Česi.

Nakon 40 minuta uzvrata u Brnu bilo je 2-2, baš kao i prije tri dana u prvoj utakmici u Zadru, pa se igralo dodatnih 10 minuta. Kako u produžetku nije bilo pogodaka, pristupilo se izvođenju šesteraca, a konačni je pobjednik bio odlučen tek nakon osme serije u kojoj je prvo češki vratar Vahala obranio udarac Matoševića da bi potom Vokoun uspio svladati Primića i odvesti Češku na SP.

Dvoboj u Brnu odlično je krenuo za Hrvatsku koja je povela nakon tri i pol minute igre. Ne pretjerano jak udarac Jelovčića sa 10-ak metara Vahala je uspio samo odbiti, a na taj odbijanac najbrže je reagirao Novak i zatresao mrežu.

Češka je vrlo brzo, već u 7. minuti, uspjela poravnati. Horvat je napravio prekršaj na samo sedam metara od svog gola, slobodan udarac izveo je Zaruba koji je pronašao nečuvanog Holyja, a ovaj je uspio probiti blok Matoševića za 1-1.

Nou prednost Hrvatskoj tri minute prije kraja prvog poluvremena donio je Matošević, ali najveći dio posla u toj akciji obavio je Marinović. On je na vrlo malom prostoru uspio "povaljati" Koudelku i Slovačeka, a zatim uposliti Matoševića koji je jakim udarcem svladao Vahalu.

Nažalost, niti to vodstvo nije dugo trajalo, Česima su ponovno samo tri minute bile potrebne za poravnanje. Samo 36 sekundi prije odlaska na odmor Zaruba je pokušao s gotovo 15 metara, njegov je udarac na putu prema golu pogodio Novaka i prevario Primića za 2-2.

U nastavku utakmice Hrvatska je više prijetila, no više nije uspjela pronaći put do mreže Vahale, pa su o putniku na SP odlučivali šesterci. Nakon što su u prve tri serije svi igrači bili sigurni, u četvrtoj je Perić doveo Hrvatsku u vodstvo od 4-3 da bi pokušaj Zarube zaustavila vratnica. Tako je Kanjuh dobio šansu u petoj seriji pogotkom odvesti Hrvatsku na SP, ali njegov udarac "pročitao" je Vahala pa je Češka dobila novu priliku. Seidler je bio precizan za 4-4, pa se nastavilo izvođenje šesteraca. Hrvatska je "preživjela" šestu seriju i neuspješan pokušaj Horvata jer je Primić potom zaustavio pokušaj Krivaneka, no nakon što u osmoj seriji niti Matošević nije bio precizan, Vokoun nije imao milosti te je pogotkom odveo Češku na SP.

Hrvatska će tako nastaviti svoj "post" što se tiče sudjelovanja na malonogometnim SP-ima, dosada su "mini-vatreni" jedini nastup ostvarili 2000. u Gvatemali.