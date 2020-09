Pročitajte koliko zarađuju Luka Modrić, Ivan Rakitić, Dejan Lovren...

Ugledni Forbes već tradicionalno svaku godinu objavljuje plaće nogometaša, a učinio je to i prije nekoliko dana. I iz toga se jasno vidi da i tijekom svjetske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa za nogometaše krize – nema! Oni i dalje mogu uživati u luksuzu, pa čak i da im stigne najavljeno smanjenje od 20 ili 30 posto.

U plesu milijuna najbolje kotira – tango. Naime, listu najplaćenijih nogometaša predvodi Argentinac Lionel Messi, koji ima godišnju zaradu (bez bonusa i novca od sponzora!) od čak 77 milijuna eura. Posljednjih se dana priča da će ga uprava Barcelone natjerati na smanjenje ugovora, ali kad bi se to i dogodilo, Messiju bi ostalo dovoljno novca da si može priuštiti što god poželi. Posebno kad se u obzir uzme da mu je sveukupna godišnja zarada, kad se uključe i sponzorski ugovori, 106 milijuna eura! Iza Messija, gledajući čistu plaću, nalazi se Cristiano Ronaldo, koji zarađuje 58 milijuna eura, slijede Neymar (36 milijuna), Mbappé (25 milijuna) te Salah (20 milijuna).

– Ne treba skrivati, biti nogometaš i u moje je vrijeme, baš kao i danas, značilo bitno veću razliku u plaći u odnosu na druge građane – rekao nam je jednom prilikom Igor Cvitanović. I to je zaista točno, ali današnje svote zaista su takve da vam se zavrti u glavi. Primjerice, napadač Arsenala Pierre-Emerick Aubameyang baš se prije nekoliko dana na društvenim mrežama pohvalio s pet skupocjenih limenih ljubimaca (a to nisu svi automobili koje posjeduje). Najvredniji u kolekciji je Ferrari koji košta više od dva milijuna eura, a pored njega na fotografiji bila su i četiri Lamborghinija od kojih su dva Ursusa 4x4, te po jedan Aventador i Huracan Spyder. I sve si to bez ikakva problema može priuštiti, a ne spada u red najplaćenijih nogometaša. Usporedbe radi, Marco van Basten, trostruka Zlatna lopta i najplaćeniji igrač s početka 90-ih, zarađivao je svega 1,5 milijuna eura po sezoni. A Slaven Zambata otkrio nam je što su si dinamovci mogli priuštiti od premija zarađenih osvajanjem Kupa velesajamskih gradova.

– Tada je svaki igrač dobio po milijun dinara. Za taj novac mogao si kupiti fiću.

Dodajmo za kraj da i hrvatski nogometaši imaju lijepe prihode, a listu predvodi Luka Modrić s osam milijuna eura. Dejan Lovren si je u novom klubu Zenitu osigurao pet milijuna eura, Perišić ima 4,5 milijuna, a Kramarić 4. Listu od pet najplaćenijih igrača završava Ivan Rakitić, koji će u Sevilli godišnje imati 3,7 milijuna eura.