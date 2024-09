Privremeni izbornik Engleske neće pjevati himnu, otkrio je i razlog

Prvo kolo Lige nacija zatvara se večeras, a jedna od zanimljivijih utakmica mogla bi biti utakmica između Irske i Engleske u Skupini 2 Lige B. Da, dobro ste pročitali. Engleska, vječni svjetski nogometni velikan dvostruki uzastopni finalist europskih prvenstava igra u Ligi B u društvu Grčke i Finske. Sve zbog pomalo i neozbiljnog shvaćanja prošlog izdanja Lige nacija u kojem su u Ligi A završili zadnji u grupi s Italijom, Mađarskom i Njemačkom osvojivši svega tri boda i ne ostvarivši nijednu pobjedu, a u jednoj od tih utakmica doživjeli su i težak debakl od Mađarske izgubivši na domaćem terenu čak 4-0.

Gareth Southgate je napustio klupu engleske reprezentacije nakon poraza u finalu Eura od Španjolske 2-1. Privremeno ga je zamijenio izbornik U-21 reprezentacije Lee Carsley, a vrijeme će pokazati hoće li to "privremeno" postati i "stalno".

Carsley je otkrio da neće pjevati englesku himnu uoči utakmice. Navijači su se razljutili smatravši da to ima nekakve veze s Irskom s obzirom da je Carsley rođeni Irac, ali ipak nije do toga. Carsley je rekao da mu je glavni fokus na samom zbivanju na terenu, a manji na intoniranju himne:

"Dakle, to je nešto što nikad nisam radio. Uvijek sam bio jako fokusiran na igru ​​i svoje prve akcije na utakmici. Zaista sam otkrio da sam u tom razdoblju bio oprezan oko toga da mi misli ne odlutaju. Bio sam stvarno fokusiran na nogomet i to sam preuzeo u treniranju. Imali smo i nacionalnu himnu s mlađima od 21 godine i ja sam bio u zoni u tom trenutku. Razmišljao sam o tome kako će se postaviti protivnik i našim prvim akcijama na utakmici. U potpunosti poštujem obje himne i razumijem koliko znače objema zemljama. To je nešto što stvarno poštujem", rekao je.

U slučaju da ovaj eksperiment s Carsleyjem ne upali, jedni od nasljednika koji se spominju su Graham Potter, Jurgen Klopp i Mauricio Pochettino, a nedavno se govorilo i o Sarini Wiegman, Nizozemki na klupi engleske ženske reprezentacije koja je aktualna europska prvakinja i svjetska doprvakinja s Engleskom te četiri puta proglašena najboljom trenericom svijeta i koja bi tako postala prva trenerica ikad na klupi nekog muškog tima.