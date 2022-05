VIDEO Prikazan Fifin film o hrvatskoj reprezentaciji, Ćiro: Nadmašili smo Nijemce, Engleze i Španjolce

Dokumentarni film proslavljenog redatelja Louisa Mylesa "Croatia: Defining a Nation" (Hrvatska: Definiranje nacije) premijerno je prikazan danas u Zagrebu. Okupili su se brojni uzvanici iz nogometa i sporta.

- Hrvatsko podneblje izbacuje izvanserijske igrače i trenere jer Dalić je izvanserijski trener. Ponosan sam na reprezentaciju koju sam vodio, nadmašili smo moćne nogometne nacije kao što su Španjolska, Njemačka i Engleska - rekao je bivši hrvatski izbornik Ćiro Blažević.

Dario Šimić osvrnuo se na svjetsku broncu 1998. godine

- Bio sam jedan od najmlađih i nisam bio svjestan što to znači. No, što je vrijeme odmicalo bilo mi je sve više jasno koliko to znači za Hrvatsku - rekao je Šimić.

Film, dostupan od 30. svibnja, je intimni portret moći koju je nogomet imao pri ujedinjenju nacije tijekom ekstremnih uvjeta hrvatske borbe za političku neovisnost tijekom devedesetih. Prikazuje put Hrvatske izvan nogometnih terena, ali i skupinu nogometaša čiji su životi bili isprepleteni s rođenjem nacije kroz veliki uspjeh koji su postizali.

- Počašćeni smo što je FIFA odabrala ovu temu kao zanimljivu i značajnu za svoj novi program, FIFA+, te zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi filma, uključujući naše nogometne legende koje su svojim svjedočanstvima dale ključan doprinos da film bude ovako kvalitetan. Drago mi je što je puno mlađih reprezentativaca, koji se ne mogu sjećati devedesetih godina, moglo vidjeti koliki je bio značaj naše nogometne reprezentacije u stvaranju nacionalnog identiteta u tom razdoblju. Vatreni u u tom teškom vremenu, a posebno 1998. godine, nisu samo upoznali cijeli svijet s Hrvatskom, već su nama u domovini dali izniman poticaj, inspiraciju i samopouzdanje da naša mala Hrvatska može biti itekako velika, svjetski uspješna i prepoznatljiva - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Priča je ispričana kroz intervjue s nekolicinom bivših nogometaša hrvatske reprezentacije koji su postali sinonimi ovog perioda nogometne i političke povijesti, uključujući razgovore sa Zvonimirom Bobanom, Igorom Štimcem, Robertom Prosinečkim, Davorom Šukerom, Slavenom Bilićem.

Croatia: Defining A Nation je dostupan na svim internetskim i mobilnim uređajima na FIFA+ platformi na pet jezika (engleski, španjolski, francuski, njemački i portugalski), također s hrvatskim titlovima.