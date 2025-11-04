Naši Portali
MALA MINUTAŽA

Prije nekoliko mjeseci stigao kao veliko pojačanje, a sada je nezadovoljan i napušta velikana

Serie A - Lazio v Juventus
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.11.2025.
u 16:00

David je prošle sezone u dresu Lillea upisao 25 golova i 12 asistencija, a u srpnju je kao slobodan igrač prešao u Juve, potpisavši petogodišnji ugovor. Iako je skupio 12 nastupa ove sezone, nije se uspio nametnuti kao standardni prvotimac. U tih 12 utakmica upisao je tek jedan pogodak.

Kanadski napadač Jonathan David (25) nezadovoljan je svojom minutažom u Juventusu i u zimskom prijelaznom roku mogao bi napustiti torinski klub, objavili su talijanski mediji. 

David je prošle sezone u dresu Lillea upisao 25 golova i 12 asistencija, a u srpnju je kao slobodan igrač prešao u Juve, potpisavši petogodišnji ugovor. Iako je skupio 12 nastupa ove sezone, nije se uspio nametnuti kao standardni prvotimac. U tih 12 utakmica upisao je tek jedan pogodak.  

Talijanski mediji tvrde da bi novi trener Juventusa Luciano Spalletti mogao imati sluha za kanadskog reprezentativca i dati mu veću ulogu. Spalletti, koji je naslijedio Igora Tudora, u subotu je debitirao na trenerskoj klupi Juvea, koji je pobijedio Cremonese s 2-1, ali David je u tom susretu ušao u igru tek u 85. minuti. Također, malo je vjerojatno da će David biti u početnoj postavi na večerašnjoj utakmici Lige prvaka protiv Sportinga. 

Za kanadskog napadača, koji je u reprezentativnom dresu u 71 utakmici zabio 37 pogodaka, interes pokazuju Tottenham i Chelsea.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Jonathan David Serie A Juventus

Kupnja