Prije četiri godine donijele Hrvatskoj broncu, a sada su 'izbrisane'. Stručnjaci su šokirani izbornikom

Ivica Obrvan, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije, podigao je popriličnu prašinu odabirom igračica za predstojeće Europsko prvenstvo koje će se igrati u Švicarskoj, Mađarskoj i Austriji od 28. studenog do 15. prosinca. Naime, izbornik je s popisa izostavio tri igračice koje su bile ključne u posljednjih desetak godina – Ćamilu Mičijević, Teu Pijević i Valentinu Blažević. Njih tri bile su dio one sjajne generacije koja je pod vodstvom izbornika Nenada Šoštarića osvojila prvu i zasad jedinu hrvatsku žensku medalju na velikim natjecanjima. Nije to čak bilo ni tako davno kada su naše djevojke osvojile broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj. Prošle su tek četiri godine.

Odmor, pa brisanje

Sad zamislite da se Zlatko Dalić, nogometni izbornik, odrekao preko noći Livakovića, Modrića i Kovačića. Ili da se Dagur Sigurdsson, izbornik rukometaša, odrekao Duvnjaka, Cindrića ili Šoštarića. Nešto slično napravio je u rukometu Slavko Goluža uoči Svjetskog prvenstva u Španjolskoj 2013. godine kada nije pozvao Ivana Balića. Sigurno Ivica, baš kao i Slavko, ima neke svoje razloge, ali bilo bi lijepo kada bi ih rekao, kada bi objasnio zašto nema triju stožernih igračica reprezentacije. Njegova štura izjava da je to njegova odluka ništa ne znači.

U redu, izbornik je taj koji određuje i koji na kraju krajeva odgovara za rezultate. Ne bismo imali čak ništa protiv da su umjesto njih pozvane tri bolje igračice. Primjerice, kada bi sestre Pandža ili Pletikosić imale hrvatsko državljanstvo. Ali njih nema, a umjesto Valentine Blažević pozvana je Iva Bule iz Dalmatinke. Teško je reći da je u ovom trenutku Prkačin bolja od Mičijević ili da je Bartulović bolja vratarka od Pijević. Ista ta Pijević bila je najzaslužnija za broncu iz 2020. godine. Nije valjda da je zaboravila braniti u ove četiri godine.

Da nešto tu ne valja, dalo se naslutiti još krajem listopada kada je na rasporedu bio EHF tjedan. Tada je Obrvan također izostavio spomenutu trojku, ali toga puta uz obrazloženje da se trebaju odmoriti. Baš nekako u to vrijeme sreo sam Ćamilu Mičijević na aerodromu i nije joj tada bilo jasno kakav joj to odmor treba.

Pokazalo se da je odmor malo dulje prirode. Istina, sve tri su na popisu od 35 imena, pa ako treba, uskočit će. No nakon ovoga Obrvanova poteza nekako se nameće zaključak da se ova trojka više neće odazvati dok je on na mjestu izbornika. Sad, što je pošlo po krivome, možda ćemo saznati kada same sporne igračice odluče progovoriti.

– Evo, vi ste prvi koji ste javili da nismo na popisu. Čak se nitko iz Saveza nije udostojio nazvati i reći što nam ide – rekla je Valentina Blažević.

Jesu li možda problem godine? Valentina Blažević i Ćamila Mičijević imaju po 30 godina, a Tea Pijević dvije godine više. Za vratarke godine nisu problem, pogotovo ako su vrhunske. Ako se htjelo pomladiti reprezentaciju, ovo nije bio pravi trenutak. Ćamila, Valentina i Tea zaslužile su ako ništa drugo da se oproste na velikim natjecanju. Je li problem što ne igraju u svojim klubovima? Nije, jer igraju sve tri, i to u vrlo jakoj rumunjskoj ligi.

U međuvremenu je sporna trojka dala zajedničku izjavu:

- Znamo da izbornik čeka našu izjavu. U potpunosti se slažemo kako izbornik ima pravo odabrati igračice koje on želi i da su sve to njegove odluke. Međutim, mislimo da nakon svih ovih godina koje smo dale za ženski rukomet u Hrvatskoj, kako smo u najmanju ruku zaslužile da nas netko iz stožera ili Saveza obavijesti, a ne da za ovakve stvari saznajemo iz medija. Nema ljepšeg osjećaja od onoga kada obučemo hrvatski dres, koji smo i zavrijedile nositi i braniti trudeći se biti najbolje u onome što radimo i volimo. Upravo iz tog razloga smo duboko uvrijeđene na postupke izbornika, koji je i sam u medijskom istupu rekao kako su vrata reprezentacije svima otvorena, no on ih sam na ovaj način zatvara.

U svakom slučaju Ivica Obrvan povukao je potez o kojem će se još mjesecima govoriti. Hoće li to biti pucanj u prazno, pokazat će Europsko prvenstvo...