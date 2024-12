Preminuo nogometaš (17). Samo se srušio na terenu, liječnici munjevito reagirali, ali nisu ga spasili

Mladi, 17-godišnji engleski nogometaš Kaylen Dennis preminuo je ove srijede za vrijeme jedne nogometne utakmice. Član mlade momčadi kluba Walthamstow preminuo je na samom terenu, sudeći prema priopćenju ovog poluprofesionalnog kluba iz Londona.

Ovoga jutra na svom su X-profilu izvijestili javnost o smrti njihovog člana: "Shrvani smo time što vas moramo obavijestiti o smrti jednog našeg mladog igrača, Kaylena Dennisa, za vrijeme utakmice", napisali su iz engleskog kluba.

Inače, njegov rođak, poznati nogometaš Sheffield Uniteda Rhian Brewster odao mu je počast sinoć kad je zabio pogodak na utakmici engleske druge lige protiv Milwalla. Brewster je pogodak proslavio podizanjem jednog prsta u zrak i pogledom prema nebu.

"Želim ovaj pogodak posvetiti mom mladom rođaku. Preminuo je ranije danas na terenu prije početka utakmice, a ovo je gol za njega i njegovu obitelj. Danas sam igrao za njega", rekao je Brewster.

Iz njegovog kluba Walthamstowa Dennisa su opisivali kao momka s itekako obećavajućom nogometnom budućnosti, talentiranog nogometaša i sjajnog mladića. Uzrok smrti mladog nogometaša još nije poznat, a unatoč brzoj reakciji medicinskog osoblja kada se Dennis srušio na teren, nije mu bilo pomoći.

We are deeply saddened to hear of the tragic passing of Walthamstow u23 player Kaylen Dennis. Our heartfelt condolences go out to @walthamstowfc, his family, friends, and teammates during this incredibly difficult time. You are all in our thoughts. RIP Kaylen 🕊 pic.twitter.com/xxpWK6CfSY