Preminuo jedan od najvećih trenera u povijesti! Njegovi uspjesi pamtit će se za sva vremena

Jedan od najvećih trenera u povijesti gimnastike Bela Karoly umro je u 82. godini, objavio je Američki gimnastičarski savez. Etnički Mađar iz Rumunjske trenirao je Nadiu Comaneci, prvu gimnastičarku ikada koja je na Olimpijskim igrama dobila ocjenu 10. Karolyj je trenirao Comanecija do zlata na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i Igrama u Moskvi 1980. Kasnije je sa suprugom i kolegicom trenericom Martom prebjegao u Sjedinjene Države 1981. i vodio Amerikanku Mary Lou Retton do zlata na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine.

"Imao je veliki utjecaj u mom životu. RIP Bela Karolyi," napisala je Comaneci na svojoj Instagram stranici, uz crno-bijelu fotografiju na kojoj su zajedno u mladosti. "Bela Karolyi je bio čovjek čiji je utjecaj na moj život i sport elitne gimnastike nedvojbeno značajan. Bio je složena osoba, utjelovljujući mješavinu snaga i mana koje su ostavile trajan utjecaj na one oko njega," napisala je na X.

"Njegove oštre riječi i kritičko držanje često su me teško opterećivali. Iako je naš odnos bio pun poteškoća, neki od tih trenutaka pomogli su mi da iskovam i definiram vlastiti put," dodala je. Radio je i kao koordinator američke ženske reprezentacije od studenog 1999. do siječnja 2001. i nastavio je biti uključen u sport nakon što je Marta preuzela dužnost koordinatorice nacionalne reprezentacije od 2001. do 2016. godine.

Karolyi i njegova supruga Marta vodili su trening centar koji je koristio Gimnastički savez SAD-a od 2001. do 2018. godine. USA Gymnastics prestao je koristiti dvoranu 2018. nakon skandala sa zlostavljanjem u koji je bio upleten bivši liječnik američkog gimnastičkog tima Larry Nassar. Karolyi je 1997. uvršten u Međunarodnu gimnastičku kuću slavnih, a zajedno s Martom uvršten je u Kuću slavnih gimnastike SAD-a 2000. kao trenerski tim.