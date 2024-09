Preminuo je legendarni Dikembe Mutombo

U 58. godini života preminuo je legendarni košarkaš i član kuće slavnih Dikembe Mutombo. Bolovao je od tumora za mozgu, liječenje kojeg je započeo prije dvije godine. Mutombo je postao svjetski ambasador za podizanje svijetsti o ovoj teškoj bolesti te nastojao širiti poruku ohrabrenja svima koji su njome pogođeni.

Mutomba mnogi smatraju jednim od najboljih obrambenih igrača koji je igrao na američkim parketima. Još ga pamte prema podignutome kažiprstu i izjavi "not in my house" nakon brojnih blokada. Na sjevernoamerički kontinent je stigao iz Konga. Povodom njegove smrti oglasio se i NBA.

"Dikembe Mutombo je bio veći od života. Na parketu bio je jedan od najboljih obrambenih igrača u povijesti NBA. Van njega, dao je dušu i srce kako bi pomogao drugima. Nitko nije bio više kvalificiran od Dikembe da bude prvi globalni ambasador NBA lige. Volio je pozitivan utjecaj koji košarka može imati na zajednicu, osobito u njegovoj rodnoj Demokratskoj Republici Kongu i diljem afričkog kontinenta", napisao je povjerenik NBA lige Adam Silver pa zaključio:

Imao sam privilegiju da s njime putujem svijetom i iz prve ruke gledam kako njegova nesebičnost i suosjećajnost ohrabruju ljude. Uvijek je bio prisutan na NBA događanjima, sa svojim zaraznim osmjehom, dubokim glasom i slavnim prstom zbog kojih su ga zavoljeli obožavatelji košarke svih generacija. Njegov nepokoriv duh živi u onima kojima je pomogao i koje je nadahnuo tijekom svog nevjerojatnog života. Ja sam jedan od mnogih čije je živote dotaklo njegovo veliko srce i mnogo će mi nedostajati. U ime čitave NBA obitelji, izražavam sućut njegovoj supruzi Rose i njihovoj djeci, njegovim prijateljima i svjetskoj košarkaškoj zajednicu koju je iskreno volio, a i ona njega"

