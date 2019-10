Preminuo hrvatski olimpijac Dubravko Mataković

U Zagrebu je nakon duge i teške bolesti u 79. godini preminuo proslavljeni hrvatski olimpijac i ikona hrvatskog kajakaštva Dubravko Mataković.

Mataković je rođen 18. siječnja 1941. u Karlovcu. Završio je Prirodoslovno - matematički fakultet, stekavši zvanje diplomiranog inženjera fizike, a bio je zaposlen u sektoru informatike Hrvatskih željeznica.

Afirmirao se u zagrebačkoj Slaviji, a od 1966. bio je član je Kanu kluba Končar. Od 1964. godine natjecatelj je na svim državnim i međunarodnim natjecanjima u slalomu i spustu, u kajaku jednosjedu i kanuu dvosjedu, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je pune 22 godine. Bio je i prvi hrvatski kajakaš na divljim vodama koji je nastupio na Olimpijskim igrama 1972. u Münchenu osvojivši 25. mjesto. Sudjelovao je na svjetskim prvenstvima u slalomu i spustu od 1965. do 1987.

Najbolje rezultate ostvario je na Svjetskim prvenstvima u spustu 1971. u Meranu: 3xK-1 (7. mjesto), 1985. u Garmisch-Partenkirchenu; C-2 (9. mjesto), i 1987. u Buorgu St. Maurice; 3 x C-2 (6. mjesto).

Na prvenstvima Jugoslavije i SR Hrvatske osvajao je naslove u slalomu i spustu od 1964. do 1990, a zadnji naslov prvaka države osvojio je s 48 godina.

U okviru Narodne tehnike prošao je tečajeve samogradnje za popravke i izradu plovila od stakloplastike, a tijekom 40 godina aktivnog natjecateljskog staža uspio je izraditi oko 300 kajaka, kalupa, kanua i vesala.

U KK Končaru 1986., izradio je i plan te potom i proveo program pod nazivom "Kako do svjetskog prvaka". Plan se počeo ostvarivati 1990. godine kada je Tomislav Crnković postao svjetski juniorski prvak u spustu C-1. Bio je izbornik Jugoslavije u spustu od 1989. do 1991. godine, te trener Hrvatske u spustu od 1992. do 1998.

Kao klupski i reprezentativni trener odgojio je generaciju istaknutih kajakaša među kojima su: Tomislav Crnković, Željko Petrić, Tomislav Hohnjec, Tomislav Lepan, Goran Čokor i Emil Milihram.

U razdoblju od 1990. do 1997. godine osvojio je kao izbornik i trener sedam zlatnih medalja na seniorskim i juniorskim svjetskim i europskim prvenstvima. Dobitnik ne Nagrade "Fair Play" Sportskih novosti 1977. i Nagrade Tehničke kulture "Zlatna krila" 1989.

Bio je kao član Hrvatskog kajakaškog saveza član prve utemeljiteljske Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, koji je osnovan 20. kolovoza 1991.

Sahrana legendarnog hrvatskog olimpijca Dubravka Matakovića bit će u petak 18. listopada u 12,15 sati na krematoriju zagrebačkog groblja Mirogoj.