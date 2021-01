Preminuo član Kuće slavnih: "Bog sada prima u svoje naručje najcjenjenijeg gosta"

Član košarkaške Kuće slavnih Paul Westphal (70) preminuo je nakon bitke s rakom mozga.

Vijest o njegovoj smrti objavio je prijatelj i novinar Mike Lupica na društvenim mrežama.

"Bio je sjajan suprug, otac, djed, igrač, trener, prijatelj i čovjek od vjere", napisao je Lupica. "Bog sada prima u svoje naručje najcjenjenijeg gosta."

Westphal je igrao u NBA ligi na poziciji braniča od 1972. do 1984. godine osvojivši naslov prvaka u dresu Boston Celticsa 1974. godine. Dvije godine kasnije stigao je do finala i u dresu Phoenix Sunsa, a tijekom karijere je igrao i za Seattle SuperSonicse i New York Knickse.

Pet puta je sudjelovao na All-Star susretima, a tri puta je biran u najbolju petorku lige.

Prosječno je bilježio 15,6 koševa, 4,4 asistencije, 1,9 skokova i 1,3 ukradene lopte u 823 utakmice u karijeri. Sunsi su povukli njegov dres s brojem 44.

Kao trener je vodio Sunse (1992-96), Sonicse (1998-2000) i Sacramento Kingse (2009-12), a 2019. je primljen u Košarkašku kuću slavnih.