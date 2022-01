Pred Snježnom kraljicom teški su dani, Grad polako diže ruke, je li “prijestolje” ugroženo!?

Sljemenski slalom skijaša nije prva otkazana ovosezonska utrka Svjetskog kupa. Otkazani su i spust i super-G u Lake Louiseu, ali i zamjenski spust u Beaver Creeku te super-G u Bormiju. No, Snježna kraljica prva je ovosezonska tehnička utrka skijaša otkazana usred natjecanja.

U natjecanju skijašica u Svjetskom kupu otkazan je veleslalom u Killingtonu, koji je kasnije nadoknađen u Courchevelu, a predstojeći mariborski tehnički vikend preseljen je u Kranjsku Goru, koja je za Slovence često spasonosno rješenje. Nešto slično dogodilo se i u Austriji gdje se Schladming ponudio kao organizator zamjenskog slaloma za onaj u Flachauu.

Sljeme nema alternativu

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 06.01.2022., Zagreb - Prva voznja muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Vedran Pavlek Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska, nažalost, nema drugih skijališta, poput Slovenije ili Austrije, koje bi uskočilo kada na Sljemenu jugo topi snijeg. A u takvim okolnostima sljemenskim organizatorima jedino što preostaje su maksimalni napori, nerijetko i nadljudski, da se utrka ipak održi. I zagrebački su organizatori, kao i mnogo puta dosad, to i sada činili, no protiv ćudi prirode, uza sav svoj trud, ovaj put više učiniti nisu mogli.A ona ih je svojom ćudljivošću dovela do toga da o tome hoće li utrke biti ili neće odlučuje čovjek (Francuz) iz sportske i skijaške velesile koja tradicionalno “male” nacije voli gledati svisoka. Dakako, imao je Emmanuel Couder, FIS-ov šef za tehničke discipline skijaša, tehničke elemente (određene rupe na stazi) koji su mu davali pravo da utrku dovede u pitanje. No, da je gledao slalom na Svjetskom prvenstvu u Bormiju 2005. onda bi vidio da je tada aktualni svjetski prvak Ivica Kostelić bio onemogućen u obrani naslova jer je naletio na puno veću rupu od bilo koje na Sljemenu, ali ta utrka ipak nije otkazana. Osim toga, Couder nije pokazao baš puno empatije prema organizatorima koji su uložili golem trud da na brdu bez dovoljno prirodnog snijega organiziraju utrku Svjetskog kupa.

Oni koji bolje poznaju Coudera kažu da možemo biti sretni što je utrka skijašica uopće održana i da je već tada Francuz odstupio od svojih načela, no dvije prvoplasirane skijašice u toj utrci bile su i dvije najbolje skijašice današnjice (Vlhova i Shiffrin) pa se ne može reći da je bilo pogrešno što je dopustio održavanje utrke skijašica.

No zato se može sumnjati u Couderov pogođeni ego jer ga je, dan prije, direktor Snježne kraljice Vedran Pavlek pozivima u središnjicu FIS-a “prisilio” da utrku ne otkaže nego da je samo odgodi. Kada netko nazove vašeg šefa i tim vas pozivom natjera da se barem privremeno poklopite po ušima, to zasigurno nije ugodno. I ako ste pametno zlopamtilo, onda ćete samo čekati priliku da uzvratite. A Couder ju je dočekao već sutradan.

Od samog jutra bio je negativan, pa tako i za vrijeme utrke, koju je kao glavni sudac četiri puta prekidao i tako izazivao nervozu među natjecateljima i trenerima. Netko dobronamjeran na njegovu mjestu ne bi prekinuo utrku nakon 14. skijaša ako se zna da nakon 15. dolazi televizijski “break”. Pa bi potom možda pričekao 22. vozača jer je nakon toga nova televizijska stanka. Ne, on nije to učinio nego se požurio i učestalim prekidanjem natjecanja stvorio i psihološke uvjete za otkazivanje utrke.

Nakon svega, stječe se dojam da Zagreb u središtima moći nekomu smeta. Kao da je Austrijancima, Švicarcima, Talijanima i Francuzima bilo već previše to što su im Janica i Ivica Kostelić “otimali” medalje pa da im još na nos nabijaju i to da u Zagrebu organizatori rade čuda.

Grad srezao ulaganja za 50 posto

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 04.01.2022., Zagreb - Gradonacelnnik Zagreba Tomislav Tomasevic odrzao je redovnu konferenciju za medije u Gradskom poglavarstvu. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

No, još veća opasnost za buduće održavanje utrke dolazi od nove gradske vlasti koja je odlučila srezati vrhunski sport i koja ne podržava nikakve veće sportske projekte pa tako ni Snježnu kraljicu u ovom obliku. S obzirom na to da ovo nije tekst o tome treba li Zagrebu takvo natjecanje i toliko prenaprezanje ili ne (to je posebna priča), treba reći da Snježna kraljica, nije li na najvišoj mogućoj razini, drukčije i ne može opstati. Uz prve organizacijske slabosti otpuhat će je interesi velikih skijaških nacija.

A sve to znači da su pred direktorom utrke Vedranom Pavlekom teški dani. Grad mu je već najavio smanjenje ulaganja za 50 posto, što znači da će on morati pojačati sponzorski dio. A znate kako je sa sponzorima, oni traže VIP status, a to su opet dodatni troškovi za VIP tribine i VIP šator, protiv kojih mnogi promatrači negoduju. Pa čak i neki koji su nekad uživali taj status i sljemenska “raskoš” im tada nije smetala, a sada ih žulja. Ljulja li se to prijestolje “Kraljici”?•