Poznata budućnost Luke Modrića: Ovo su destinacije kapetana vatrenih ako mu Real ne produži ugovor

Hrvatski kapetan Luka Modrić još nije produžio ugovor sa španjolskim velikanom Real Madridom. 38-godišnji veznjak igra vrlo dobro u posljednje vrijeme i čini se kako nije sasvim ispao iz planova Carla Ancelottija. Talijan mu je počeo davati veću minutažu, a Modrić je to vratio dobrim prezentacijama na terenu. No, još uvijek se postavlja pitanje gdje ovog ljeta nakon Eura nastaviti karijeru...Brojne informacije govore kako će preseliti u Saudijsku Arabiju, ali čini se da to nije opcija. Athletic piše da ostati u Europu ili će se zaputiti prema američkom MLS-u

- Otkrivena je budućnost Luke Modrića. Hrvat još treba razgovarati s upravom madridskog Reala oko produljenja ugovora. U Real Madridu ne postoji presedan da je netko u njegovoj dobi produžio ugovor, ali njegove nedavne izvedbe pokazale su da njegova magija nije gotova i da ga Santiago Bernabeu voli. Ako ne obnovi s Real Madridom, neka druga europska momčad ili MLS su opcije koje mu se više sviđaju nego Saudijska Arabija - piše ugledni The Athletic.

Što se tiče reprezentacije, zanimljivo je da se Modrić nastupom u utakmici protiv Tunisa priključio krugu od 15 igrača s najviše nastupa za reprezentaciju. Modrić trenutno ima 172 nastupa. To je najviše u hrvatskoj reprezentaciji, a idući je Darijo Srna s tek 134 utakmice. Uz to, ima priliku ući i u top 10 te liste.