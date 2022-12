Povremeni engleski reprezentativac osumnjičen za još 30 kršenja pravila o klađenju

Engleski nogometni savez (FA) optužio je 26-godišnjeg napadača premierligaša Brentforda Ivana Toneyja za još 30 kršenja pravila o klađenju, nakon što je u studenom bio osumnjičen za 232 prekršaja prema istom pravilniku. Toney, koji je ove sezone postigao 10 pogodaka u Premier ligi, ali se nije izborio za mjesto u engleskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, ima vremena do 4. siječnja za izjašnjavanje o ovim optužbama.

Ako se dokaže da je kriv, Toneya čeka dugotrajna zabrana nastupa.

Iz njegovog kluba su poručili da su razgovarali s napadačem i njegovim pravnim zastupnicima, ali da će detalji razgovora ostati tajni.

- Nećemo ništa komentirati sve do zaključenja ovog procesa - priopćili su iz Brentforda.

Toney je početkom prosinca izjavio da "pomaže Savezu u njihovoj istrazi".

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brentford - Etihad Stadium, Manchester, Britain - November 12, 2022 Brentford's Ivan Toney celebrates scoring their second goal with Mathias Jensen and Ben Mee Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Jason Cairnduff/REUTERS

Prije dvije godine je engleski branič Kieran Trippier morao pauzirati deset tjedana, jer je odavao informacije drugim osobama o njegovom prijelazu iz Tottenhama u Atletico Madrid.

Joey Barton je kao igrač Burnleyja dobio 18-mjesečnu zabranu nastupa, koja mu je kasnije smanjena na 13 mjeseci, nakon što je priznao da se u desetogodišnjem razdoblju kladio na 1260 događaja koji su imali veze s nogometnim utakmicama.