Policija priznala propuste na finalu Lige prvaka: Narušili smo imidž zemlje, žao nam je

Šef pariške policije Didier Lallement priznao je da je održavanje reda oko Stade de France prije početka finala Lige prvaka bio neuspjeh ispričavši se istodobno navijačima zbog korištenja suzavca dok su pokušavali ući na stadion.

– Očito je to bio potpuni neuspjeh – rekao je Lallement povjerenstvu francuskog Senata koje istražuje nerede nastale za vrijeme finala Lige prvaka prije nešto manje od dva tjedna.

– To je bio neuspjeh jer su ljudi bili gurani i napadnuti. To je također neuspjeh jer je narušen imidž zemlje – kazao je Lallement.

Rekao je da mu je "žao" što je dopustio da se koristi suzavac za uklanjanje navijača sa Stade de France prije utakmice, dodavši da "jednostavno nije bilo drugog načina" da se ublaži sve veći pritisak navijača na ulaznim vratima.

Finale Lige prvaka, u kojem je Real Madrid pobijedio Liverpool rezultatom 1:0, počelo je s više od pola sata zakašnjenja. Organizatori su prvo kao razlog kašnjenja naveli sigurnosne razloge, ali su potom rekli da je riječ o "kasnom dolasku navijača" na stadion.

Europski nogometni savez (UEFA) tada je kao službeni razlog kašnjenja naveo to što su tisuće navijača željele ući na stadion s lažnim ulaznicama. To je prouzročilo kašnjenja u ulasku na stadion pa je UEFA odgodila početak finala. Pariška policija odmah je nakon utakmice u prvom izvješću objavila da je uhićeno 105 osoba, a da ih je 238 ozlijeđeno.

Prije manje od tjedan dana UEFA se ispričala u priopćenju za javnost svim navijačima uključenima u događaje na Stade de France u Parizu te pokrenula neovisnu istragu o događaju.

