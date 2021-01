Pobjednica Vlhova: Unatoč razornom potresu, nisam se bojala doći u Hrvatsku

Izborivši šestu pobjedu u posljednih sedam slaloma Svjetskog kupa, 25-godišnja Slovakinja obranila je prijestolje sljemenske kraljice. Za razliku od prošle godine kada je to učinila s prednošću od sekunde i 31 stotinku ispred Amerikanke Shiffrin, ovaj put je to izvela sa samo pet stotinki prednosti ispred drugoplasirane Austrijanke Liensberger. I sa 22 stotinke bržim vremenom od trećeplasirane Švicarke Gisin.

- Lani sam pobijedila s velikom prednošću pa se čini da je lani bilo lakše, no nije nikad lako pobijediti. A ove godine su mi konkurentice bile tako blizu. Tijekom druge vožnje sam griješila, imala sam osjećaj da s takvom vožnjom ne mogu biti prva, no uspjela sam. A kada pobijedite u tako tijesnoj utrci to je uvijek nešto posebno.

Ni njoj samoj nije posve jasno zašto je četvrto mjesto u prethodnoj slalomskoj utrci Svjetskog kupa kod nje kreiralo veliku nervozu koju je osjećala dan prije zagrebačke utrke.

- Nije lako stalno biti na vrhu, čak i kada ste vodeći u slalomskom poretku. Sa svojim savjetom pomogla mi je i moja sunarodnjakinja, pobjednica ove utrke iz 2017. Veronika Velez-Zuzulova koja mi je poslala poruku podrške.

Trenutno vodećoj slalomašici svijeta Zagreb je u lijepom sjećanju i zbog toga što obično ovdje obično ima puno slovačkih navijača s kojima, ovaj put, nije mogla proslaviti svoje četvrto sljemensko postolje.

- Bez publike sport je ništa, no sretna sam što se možemo natjecati. Bilo bi to puno ljepše s publikom, no moramo skijati i bez njih.

Natjecale su se najbolje skijašice svijeta u Zagrebu ne samo usprskos pandemiji koronavirusa nego i nakon razornog potresa u Hrvatskoj, s epicentrom 60-tak kilometara od Zagreba. Sve tri djevojke s postolja pitali smo da li je informacija o razornom potresu u blizini prizorišta natjecanja na kojem nastupaju kod njih izazvala izvjesnu količinu straha ili nelagode. Evo što su odgovorile djevojke koje su se odrekle 10 posto od svojih nagrada izborenih na Sljemenu.

- Čula jesam, i bilo je tužno gledati te kadrove, no nastojala sam o tome ovih dana ne razmišljati. Nisam se bojala doći ovamo, ako se nešto dogodi opet, dogodit će se. Rekla bih da smo mi bile na sigurnom - kazala je Vlhova koja se od svoje nagrade za pobjedu (45.000 franaka) odrekla 4500 franaka

- Nije bilo lako osigurati da se natjecanje održi u takvim okolnostima. Sretna sam da smo i mi mogli pomoći i to je za mene poseban osjećaj - rekla je drugoplasirana Lienseberger koja je donirala 2.000 franaka.

- Jako mi je žao ljudi koji su izgubili svoje domove, no sjajno je za nas što se utrka ipak održala. I mi sportaši pokušavamo dati nadu svima, sport je nešto što donosi dobre emocije - dodala je Gisin koja je izdvojila 1000 franaka za posljedice strašnog potresa na Banovini.

Inače, simpatična Švicarka sjeća se Sljemena kao prizorišta na kojem je, prije osam godina, skijala svoju drugu utrku u Svjetskom kupu.

- Sjećam se svake zagrebačke utrke dosad jer dok sama u njima nisam sudjelovala obvezno sam ih gledala na televiziji. Još kao klinka sanjarila sam o tome da jednog dana budem sljemenska kraljica i osvojim ovu krunu. Za sada mi je dovoljno da sam završila na postolju.

A ova djevojka je nedavno u Semmeringu Švicarskoj donijela prvu pobjedu nakon gotovo 19 godina i 163 slalomske utrke bez švicarske himne.

- Sjajno je to za mene, ali i za kolegicu Wendy Holdener, jer nas sada naši sunarodnjaci više neće pitati kad će neka od vas već jednom pobijediti. Sretna sam i zbog toga što se u ženskom slalomu više ne priča samo o Vlhovoj i Shiffrin nego smo tu sada i Katharina Liensberger i ja. Konačno smo napravile iskorak.

Bogme i jesu pa je moguće da u nekom od budućih izdanja Snježne kraljice i neka od njih osvoji krunu. S obzirom da je lani bila treća, a ove godine druga, da li možda da sljemensku krunu rezerviramo sljedeće godine za Liensberger?

- Nadam se da će se i to jednom dogoditi. Znam da sam brza, no moram nastaviti strpljivo, korak po korak, pa se valjda i pobjeda jednom doći. Nadam se da ću jednog dana biti dovoljno brza i za pobjedu u nekoj utrci - kazala je Katharina obećavši da će nam, u neka bolja vremena, zasvirati.

Naime, poznato je da Liensberger sjajno svira harfu. Neće ju biti moguće dopremiti baš na stazu, ali bi svojim zagrebačkim domaćinima Tomislavcu ili u hotelu Westin možda i mogla upriličiti mali koncert.

- Uživam svirati hafru kada god sam kod kuće. To mi omogućava da se relaksiram i oslobodim svoje misli. Sviranje mirnih tonova sjajna je kompenzacija za svu dinamiku skijanja - ispričala je svojedobno od svojem hobiju sve bolja Austrijanka.